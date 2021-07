Adda a făcut mărturisiri emoționante despre fiul ei, Alexandru

Adda și partenerul ei, Cătălin Rizea, au împreună un băiețel, pe nume Alexandru, în vârstă de 3 ani. Artista a făcut declarații sincere despre rolul de mamă, dar despre lecțiile pe care le-a învățat de la fiul ei.

Adda a povestit în cadrul unui mesaj publicat pe Instagram despre faptul că își dorește să îi arate băiatului ei că este puternică și că deține controlul în orice situație. Cântăreața a mărturisit că nu își arată latura vulnerabilă de față cu el pentru a nu-l îngrijora pe cel mic. „Eu, ca părinte, am încercat să fiu mereu puternică în fața copilului. Să îl fac să se simtă în siguranță și să știe că am situația sub control. M-am ascuns mereu când plângeam ca să nu se sperie. El mă știe doar bine, zâmbitoare și energică. Sprijin și stâlp. Mereu am susținut că eu sunt cea care trebuie să-i dea lui putere, să-l îndrum, să-l învăț, cât de bine pot, să facă față situațiilor care ar putea să-l rănească.”

Artista și-a continuat mesajul și a relatat care a fost gestul neașteptat, dar și emoționant făcut de el, cu care a reușit să o impresioneze. „Dar uite că, ai noștri copii, ne dau, când nu ne așteptăm, replică sau chiar adevărate lecții. Totul e atât de simplu, dar oamenii mari complică mereu lucrurile. De câteva zile nu sunt în cea mai bună stare. Așa că, nu am reușit să mă ascund în totalitate de Alexuțu. El, cu antenele lui de greieras, a auzit frânturi din ce vorbeau mami și tati. Azi, Cătălin a vrut să mă scoată din oraș la relaxare dar eu am vrut să rămân cu strumphul acasă. Am ieșit să facem niște cumpărături iar pe drum, m-a luat de mână și m-a pupat, apoi mi-a spus: „Mami, ai reușit multe în viață! Poți să reușești și acum!” Așa că, nu mai am nici cea mai mică problemă! Sunt cea mai norocoasă din Univers!”, a scris Adda pe Instagram.

Adda a devenit mamă în luna octombrie a anului 2016. Artista și partenerul ei, Cătălin Rizea, s-au căsătorit tot în 2016. Au participat împreună în competiția Asia Express, ocazie cu care publicul a putut să îi cunoască mai bine. Cei doi au împreună un studio de înregistrări, iar Cătălin Rizea este managerul și impresarul cântăreței.

Foto: Instagram

