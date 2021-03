Adda a ajuns la spital de urgență. Care este starea artistei?

Adda a ajuns la spital și a împărtășit fanilor săi o imagine care o înfățișează într-o ipostază îngrijorătoare, în timp ce îi sunt administrate perfuzii, dar însoțită de un mesaj optimist. Nu este pentru prima dată când artista se confruntă cu probleme de sănătate, aceasta vorbind și în trecut despre afecțiunile de care suferă.



Deși din postare nu este clar motivul pentru care Adda a ajuns pe perfuzii, aceasta a vorbit constant despre afecțiunile sale: dermografismul și intoleranța la histamină. Despre acestea a făcut mențiuni și în postarea sa, deși a mărturisit că este decisă să își ia vindecarea în propriile mâini, să se documenteze și să caute să își trateze cauza suferințelor, și nu simptomele.

După ce Adda a ajuns la spital, ea a publicat o imagine însoțită de textul: „Poza asta este nuca din peretele Instagramului, dar este pentru cei care stiu ce inseamna intoleranta la histamina si dermografismul. V-am promis ca va tin la curent cu evolutia mea. Poate va ajut, inspir. Am ajuns, acum cateva saptamani, in punctul in care m-am saturat sa tratez simptome si am refuzat sa cred ca o sa fiu dependenta toata viata de antihistaminice. Asa ca, am inceput sa citesc, sa ma documentez si mai bine si sa incep sa caut si sa tratez CAUZA- care este acolo, in celulele noastre si la nivel de subconstient, stres, obiceiuri alimentare proaste, antibiotice, antiinflamatoare etc.”

Deși Adda a ajuns la spital, ea pare optimistă și decisă să își înfrunte cu curaj condiția: „Am inceput o detoxifiere puternica, atat fizica cat si psihica. Lucrez cu doctori specializati in medicina cuantica si psihoterapie. Tin o dieta stricta si iau suplimente. Cu timpul, ma voi vindeca trup si suflet! ❤️ Ps: Va recomand cartea Codul vindecarii. 🙏”

