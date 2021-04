Adam Levine și Behati Prinsloo, apariție inedită alături de fiicele lor

Adam Levine a postat pe contul său de Instagram o fotografie amuzantă în care se afla alături de soția sa, Behati Prinsloo, dar și de cele două fiice ale lor, Dusty Rose, în vârstă de patru ani, și Gio Grace, în vârstă de trei ani. Detaliul care a stârnit amuzamentul publicului l-a reprezentat costumația celor patru, toți membrii familiei alegând să poarte o rochie lungă, în tonuri de roz.

„Girls just wanna have fun” (fetele vor doar să se distreze – n.red), a scris Adam în descrierea pozei. Se pare că familia artistului profită de pandemia de coronavirus, petrecându-și timpul împreună și distrându-se copios.

Luna trecută, fiica cea mică a lui Adam, Gio, a împlinit trei ani, iar Prinsloo a marcat momentul împărtășind o fotografie cu aceasta pe contul ei de Instagram.

„Cea mai bună prietenă a mea a împlinit trei ani.”, a adăugat modelul.

Recent, Adam Levine a vorbit despre posibilitatea de a deveni din nou tată. În interviul acordat lui Howard Stern, artistul a mărturisit că momentan soția sa, Behati, nu este pregătită să aibă un alt copil.

„Cred că dacă i-aș spune acum să avem un alt copil mi-ar da un pumn în față pentru că nu este pregătită. Suntem bine. Avem doi copii.”

În toamna anului trecut, solistul trupei Maroon 5 a dezvăluit că soția lui John Travolta, regretata actriță Kelly Preston, a fost cea care l-a învățat „să se sărute ca în filme”. Adam și Kelly s-au cunoscut în timpul filmărilor videoclipului She Will Be Loved, care a avut loc în 2004. În videoclip, Kelly interpreta rolul mamei iubitei lui Adam și l-a sedus pe acesta, cei doi având parte de câteva scene pline de pasiune.

Levine a mărturisit că soția lui John Travolta a reușit să îl facă să se simtă extrem de confortabil filmând acest videoclip, dar și că era o „persoană foarte cool.'

„Am început să o sărut și ea mi-a zis: ‘Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa, cowboy!’ Ce-am făcut? ‘Nu folosești limba!’, mi-a spus. Nu am mai apucat să vorbesc cu ea despre asta. Viața a mers mai departe și evident, nu ne-am mai intersectat. Am fost foarte trist când am auzit știrea. E ireal că a murit. M-a bulversat. Încă nu îmi vine să cred”, a declarat Adam.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

