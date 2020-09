Adam Levine mărturisește că soția lui John Travolta, Kelly Preston, l-a învățat “să se sărute ca în filme”

Adam Levine, solistul trupei Maroon 5, a fost invitat recent în cadrul emisiunii The Howard Stern Show. În timpul interviului, artistul a vorbit și despre Kelly Preston, soția lui John Travolta, care a decedat în luna iulie a acestui an, la vârsta de 57 de ani. Adam și Kelly s-au cunoscut în timpul filmărilor videoclipului She Will Be Loved, care a avut loc în 2004. În videoclip, Kelly interpreta rolul mamei iubitei lui Adam și l-a sedus pe acesta, cei doi având parte de câteva scene pline de pasiune.

Levine a mărturisit că soția lui John Travolta a reușit să îl facă să se simtă extrem de confortabil filmând acest videoclip, dar și că era o „persoană foarte cool.”

Cântărețul a dezvăluit și că actrița a fost cea care l-a învățat „să se sărute ca în filme. I-am dat un sărut franțuzesc. Nu o să-l uit cât timp o să trăiesc.” Acesta a descris momentul respectiv, aducându-și aminte că: „Am început să o sărut și ea mi-a zis: «Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa, cowboy!» Ce-am făcut? «Nu folosești limba!», mi-a spus. Nu am mai apucat să vorbesc cu ea despre asta. Viața a mers mai departe și evident, nu ne-am mai intersectat. Am fost foarte trist când am auzit știrea. E ireal că a murit. M-a bulversat. Încă nu îmi vine să cred”, a declarat Adam.

În urmă cu puțin timp, John Travolta și fiica lui, Ella Travolta, au dansat împreună în amintirea lui Kelly Preston. „Eu și fiica mea @ella.travolta dansând în memoria lui momma”, a scris actorul în vârstă de 66 de ani în descrierea clipului postat pe Instagram. „Unul dintre lucrurile favorite ale lui Kelly, să danseze cu mine.” Clipul îl arăta pe Travolta dansând într-un restaurant împreună cu fiica lui în vârstă de 20 de ani, pe acordurile muzicii de pian.

Aceasta a fost prima postare pe care celebrul actor a făcut-o pe rețelele de socializare după ce, pe 12 iulie, a anunțat pe Instagram faptul că soția lui a decedat la vârsta de 57 de ani.

