Actrița Shay Mitchell este însărcinată și a dezvăluit recent că a început să poarte scutece la filmări

Shay Mitchell nu ezită să vorbească despre sarcină și lucrurile mai puțin confortabile care se întâmplă în organismul unei femei în această perioadă. Într-o serie de video-uri postate pe YouTube, actrița în vârstă de 32 de ani a povestit despre cum a fost nevoită să înceapă să poarte scutec la filmări: „Deci vreți să vedeți ceva? Sincer, nu știam că cineva poate merge la toaletă atât de mult când așteaptă un copil. Jur că în jumătate de oră am fost la baie probabil de 22 de ori seara trecută, până în punctul în care am spus: La naiba, o să port scutec.”

Shay s-a desfăcut la pantaloni pentru a le arăta fanilor că nu glumește sub nicio formă: „Chiar port un scutec. Pentru că devine enervant să merg la baie tot timpul.” Stilista Monica Rose, care apare alături de actriță în video, a fost uimită de gestul acestei, reacționând foarte surprinsă: „Ce? Nu am văzut așa ceva în viața mea, și am născut trei copii!”

După confesiune, Shay a admis că nu are o pasiune pentru hainele de maternitate și este fericită că poate purta ceea ce vrea în mărimi mai mari. Shay Mitchell a anunțat că este însărcinată pe contul personal de Instagram, dar și într-un video pe YouTube, o veste fericită atât pentru ea și pentru tatăl copilului, Matte Babel, cât și pentru fani, care i-au lăsat o mulțime de mesaje de felicitări.

