Actrița Rebel Wilson confirmă că s-a despărțit de iubit

După mai multe zile de speculații din partea presei, actrița Rebel Wilson a confirmat faptul că s-a despărțit de iubitul ei, Jacob Busch.

Actrița din Bridesmaids a publicat o fotografie cu ea pe contul de Instagram, imagine ce pare a fi realizată pe platourile de filmare. Însă, în loc să dezvăluie fanilor care este noul ei proiect, Rebel Wilson a preferat să le dezvăluie acestora faptul că acum este singură.

„Am mult lucruri în minte..aghhhhhh.. #single-girl-heading-to-Super-Bowl! (o fată singură pregătindu-se de Super Bowl – n.red.)” este textul care acompaniază imaginea. Reprezentantul actriței a confirmat ulterior că într-adevăr aceasta s-a despărțit de iubitul ei, Jacob Busch.

Deși nu se cunosc detalii despre motivele care au dus la despărțire, Rebel Wilson a vorbit în lunile trecute despre frumoasa lor relație, dar și despre faptul că Jacob Busch a încurajat-o și susținut-o constant în lupta ei cu kilogramele în plus. Mai mult decât atât, acesta chiar i s-a alăturat la diverse antrenamente fizice sau activități în natură.

„Tipul asta m-a plăcut când aveam 100 de kilograme și mă place și acum, la 75 de kilograme. Iar asta este extrem de reconfortant pentru mine pentru că înseamnă că nu m-a plăcut pentru cum arată corpul meu. M-a plăcut cu adevărat pentru ceea ce sunt”, a declarat Rebel într-un interviu pentru E!News.

În ultimul an actrița a trecut printr-o transformare fizică incredibilă, reușind să slăbească aproape 40 de kilograme. „Am împlinit 40 de ani anul acesta și cred că ăsta a fost unul dintre motive. Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai sănătoasă, dar simțeam că nu am timp pentru asta. Făceam mulți bani mulțumită kilogramelor în plus. Dar am decis ca în 2020 – anul sănătății- să mă schimb complet. Asta înseamnă nu doar fizic, ci și mintal”, a scris Rebel pe contul său de Instagram. Iar această schimbare este mai mult decât vizibilă dacă ținem cont de imaginile pe care actrița le postează constant pe rețelele de socializare.

