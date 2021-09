Actrița Lily Collins s-a căsătorit într-un cadru de basm

Lily Collins și producătorul cinematografic Charlie McDowell s-au căsătorit weekend-ul trecut, la un an de la logodnă. Anunțul a fost făcut chiar de actrița în vârstă de 32 de ani pe contul său de Instagram. Pe lângă mesajul emoționant pe care i l-a transmis soțului său, fiica celebrului muzician britanic Phil Collins a postat și câteva fotografii de la marele eveniment ce a avut loc în Dutton Hot Springs, Colorado.

„Ceea ce a început ca un basm, e acum realitatea mea permanentă. Nu o să pot niciodată descrie în cuvinte cât de special a fost weekend-ul trecut, dar magic este un cuvânt destul de bun pentru a începe.”, a scris actrița pe contul său de Instagram.

„Niciodată nu mi-am dorit să fiu jumătatea cuiva mai mult decât îmi doresc să fiu a ta, iar acum am devenit soția ta. Pe 4 septembrie 2021 am devenit oficial unul pentru celălalt pentru totdeauna. Te iubesc infinit @charliemcdowell. Nu am am fost niciodată mai fericită”, a fost mesajul emoționant al lui Lily Collins.

Actrita din serialul Emily in Paris și Charlie McDowell și-au oficializat relația în 2019. Un an mai târziu, în septembrie 2020, Lily a anunțat că ea și Charlie McDowell s-au logodit, postând pe Instagram o fotografie în care cei doi se sărută, iar ea arată inelul de logodnă. Mesajul alăturat a fost următorul: „Te-am așteptat o viață întreagă, iar acum abia aștept să ne petrecem viețile împreună.”

Fiica muzicianului Phil Collins și a fostei sale soții, Jill Tavelman, a povestit la momentul respectiv că nu numai ea este extrem de entuziasmată de proaspăta ei logodnă cu Charlie McDowell, ci întreaga familie. „E foarte amuzant că, atunci când ne-am logodit, foarte mulți prieteni și membri ai familiei au spus ‘Mulțumesc’. Am întrebat de ce, iar ei au răspuns ‘Mulțumim că ne oferi ceva ce să așteptăm cu nerăbdare.'”

Deși Collins este mult mai cunoscută în lumea cinematografiei, iar asta mulțumită serialului Emily in Paris, Charlie McDowell nu este deloc străin de această lume. Părinții lui sunt celebrii actori Malcolm McDowell și Mary Steenburgen, iar tatăl lui vitreg este legendarul Ted Danson.

