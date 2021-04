Actrița Helen McCrory, cunoscută pentru rolurile din Peaky Blinders şi Harry Potter, a murit la vârsta de 52 de ani

Helen McCrory a murit la vârsta de 52 de ani. Actrița a fost cunoscută pentru rolurile sale din The Special Relationship, Harry Potter și Peaky Blinders.

Anunțul că Helen McCrory a murit a fost făcut de către soțul ei, actorul Damian Lewis, în vârstă de 50 ani. Acesta a publicat un mesaj pe Twitter, în care menționează că soția lui a murit de cancer. „Cu inima împietrită de durere, vă anunţ că după o luptă eroică împotriva cancerului, femeia magnifică Helen McCrory a murit împăcată la ea acasă, în mijlocul unui val de iubire oferit de prietenii şi familia ei. A murit aşa cum a trăit. Fără frică. Numai Dumnezeu ştie cât am iubit-o şi suntem conştienţi de şansa de a o fi avut în vieţile noastre”, se arată în mesajul transmis de Damian Lewis.

În urmă cu trei săptămâni, Helen McCrory confirmase că se întoarce în Peaky Blinders pentru al șaselea și ultimul sezon al serialului, în care o interpreta pe mătușa Polly. Filmările pentru al șaselea sezon al serialului au început în acest an.

Helen McCrory s-a născut pe 17 august 1968 în Paddington și și-a dedicat întreaga viață actoriei. Actrița a jucat în nenumărate pelicule, cum ar fi Skyfall, Casanova, The Queen, Becoming Jane, Flashbacks of a Fool și Hugo.

Debutul actriței Helen McCrory în cinematografie a fost în 1994, în Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles. Unul dintre rolurile sale celebre este Narcissa Malfoy din Harry Potter. De asemenea, actrița a mai apărut și în Doctor Who, Inside No. 9, His Dark Materials și Penny Dreadful. În 2007, Helen McCrory s-a căsătorit cu actorul Damian Lewis. Cei doi s-au cunoscut în 2003, la Teatrul Almeida din Londra, atunci când au lucrat pentru producția Five Gold Rings. Au împreună doi copii, Manon și Gulliver.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro