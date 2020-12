Actrița Gillian Anderson și scenaristul Peter Morgan s-au despărțit

Gillian Anderson și Peter Morgan s-au despărțit după o relație de patru ani. Gillian, în vârstă de 52 de ani, este cunoscută pentru rolul Danei Scully din The X-Files, iar mai nou pentru apariția în sezonul al patrulea al serialului The Crown, unde o interpretează pe Maragret Thatcher, prima femeie prim-ministru a Regatului Unit.

Tensiunile apar între ea și Regina Elisabeta a II-a, pentru că Margaret Tratcher conduce țara către războiul Falklands, generând un conflict în cadrul Commonwealth-ului. Un alt rol important din cariera sa a fost cel din filmul The Fall, unde a interpretat-o pe detectiva Stella Gibson.

La rândul său, Peter are o carieră înfloritoare, acesta fiind nominalizat în 2006 la Premiile Oscar pentru scenariul filmului The Queen. A câștigat și un premiu BAFTA pentru mini-seria The Lost Honour Of Christopher Jefferies. Frost/Nixon, The Audience sau The Crown se numără de asemenea printre filmele produse de Peter.

Cei doi păreau să aibă o relație apropiată, fiind adesea văzuți împreună. De-a lungul timpului aceștia s-au afișat în public la decernări de premii sau premiere de film.

Gillian și Peter au confirmat că formează un cuplu în 2016. Peter a fost căsătorit în trecut cu Lila Schwarzenberg – născută prințesa Anna Carolina zu Schwarzenberg, cu care are cinci copii. Cei doi au anunțat despărțirea în 2014.

La rândul său, Gillian are trei copii: Piper, în vârstă de 26 de ani, alături de fostul soț Clyde Klotz, cu care a fost căsătorită în perioada 1994-1997, Oscar, de 14 ani și Felix, de 12 ani, cu fostul partener Mark Griffiths, cu care a avut o relație până în 2012. Din 2004 și până în 2006, actrița a fost căsătorită cu regizorul Julian Ozanne.

Deși formau un cuplu de patru de ani, Gillian și Peter nu au locuit niciodată împreună. Mai mult decât atât, în luna ianuarie a acestui an, actrița chiar a declarat că dacă s-ar muta împreună ar fi sfârșitul relației lor, aceasta subliniind că preferă ca ea și Peter să locuiască separat.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro