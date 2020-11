Actrița Elvira Deatcu a fost diagnosticată cu COVID-19

Cunoscută atât pentru rolurile sale din teatru, film și televiziune (cel mai recent proiect TV fiind serialul Vlad), actrița Elvira Deatcu a dezvăluit că ea și membrii familiei sale au Covid-19.

Aceasta a făcut anunțul pe site-ul ProTV: „Ca să rămânem în «’ordialitate cu adevărul’, așa cum frumos a spus-o un minunat preot, aș vrea să aflați de la mine, și nu pe alte căi, că vineri, rămânând brusc fără gust și miros, am făcut testul PCR și ieri seară am aflat că testul COVID a ieșit pozitiv pentru toți patru membri ai familiei mele. Deși mă așteptam, șocul a fost destul de mare! Din fericire, avem o stare bună toți, am făcut evaluarea care se cere într-o astfel de situație și totul este în regulă. Suntem în izolare, firește, și… optimiști că vom trece cu bine peste încercarea asta”, a declarat Elvira Deatcu.

Elvira Deatcu a continuat apoi cu un îndemn pentru cititori: „Aveți grijă de voi, de copii, părinți și de bunici. Vremurile sunt tulburi, ciudate, tensionate și fiecare dintre noi învață în perioada aceasta o lecție nouă despre bunătate, generozitate, fragilitate… Vă doresc sănătate.”

Elvira Deatcu este una dintre cele mai apreciate actrițe românce. Din 1995, este angajată a teatrului Odeon, unde a avut roluri importante în spectacole ca Slugă la doi stăpâni, Jocul de-a vacanța, Pescărușul sau Livada cu vișini. Înainte să apară în sezonul 2 al serialului Vlad, actrița a mai jucat și în alte proiecte de televiziune precum Lacrimi de iubire, Cu un pas înainte sau Pariu cu viața.

Joia aceasta s-a înregistrat un record al numărului de cazuri noi de infectări cu noul coronavirus: 9.714, cu o mie mai multe ca în ziua precedentă.

