Inca o veste trista pentru teatrul romanesc. Actrita Cristina Stamate a murit astazi, la varsta de 71 de ani.

Actrita Cristina Stamate a fost internata de urgenta joi, 23 noiembrie, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din Bucuresti, chiar in ziua in care Stela Popescu a fost gasita fara suflare in locuinta sa.

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita, a declarat pentru Libertatea ca actrita Cristina Stamate a murit in jurul orei 6:50, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral.

Acrita Cristina Stamate avea probleme de sanatate, aceasta fiind operata in ianuarie 2016 pe cord deschis, cand i s-au facut trei bypassuri. Dupa doar doua luni de la operatie, aceasta a revenit pe scena.

Cristina Stamate a vrut sa se faca medic, avocat, insa in final a ales sa devina acrita, cei din jur spunandu-i mereu ca are talent. In 1972 a debutat la Teatrul de Revista „Constantin Tanase” in comedia „Birlic”. Nu a lipsit nici de pe marele ecran, jucand in „Grabeste-te incet”, „Secretul lui Bachus”.

Cristina Stamate a creat si un club de teatru, predand inca din 1980 cursuri de actorie copiilor. Aceasta a publicat si doua carti, una de retete culinare si, cea de-a doua, o colectie de eseuri „Femeia Hopa-Mitica. Povesti din lumea care ma-nconjoara.”

Foto: Hepta