Actorul Sebastian Stan: apariție surpriză la CINEMA CITY

Actorul de origine română de la Hollywood, care joacă în „Avengers: Infinity War” și în „I, Tonya”, Sebastian Stan, a avut ieri o apariție neașteptată la CINEMA CITY, luând prin surprindere spectatorii din sala IMAX, fani ai filmului care își achiziționaseră bilete cu o lună înainte!

Sebastian Stan este și protagonistul ediției de mai a suplimentului ELLE Man și ne-a oferit un interviu în exclusivitate, în care vorbește atât despre personajele pe care le-a jucat în aceste două filme, cât și despre conexiunea cu țara sa natală, România.

„Mi-aș dori enorm să văd Constanța, unde m-am născut, să vedem cum mă încadrez cu timpul.” Sebastian Stan a fost în România zilele acestea pentru Festivalul de Film Independent American care se desfășoară între 27 aprilie și 3 mai. „Mi-aș dori să mă reconectez cu România, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care am insistat să mă reîntorc. Am părăsit țara când aveam opt ani, bunicii mei au rămas, însă, și am avut mereu o conexiune specială cu ei. Cred că vizita asta va fi o redescoperire personală a țării în care m-am născut.”, ne-a mai spus Sebastian.

În cadrul apariției sale surpriză la CINEMA CITY, Sebastian Stan a semnat și câteva exemplare ale suplimentului ELLE Man, pe care câțiva fani norocoși le-au primit ulterior.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK