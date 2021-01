Actorul Josh Hartnett a dezvăluit că a devenit tată pentru a treia oară

Actorul Josh Hartnett a dezvăluit că el și partenera lui, Tamsin Egerton, au devenit pentru a treia oară părinți. Și, mai mult decât atât, s-au priceput de minune la a ține secretul și spunem acest lucru deoarece al treilea copil al cuplului a venit pe lume la finalul lui 2019!

Actorul a făcut această dezvăluire în cadrul unui interviu acordat publicației Mr. Porter. El a fost întrebat dacă există câteva proiecte cinematografice în viitor pe care le așteaptă cu nerăbdare.

„Există, însă lucrul de care sunt cu adevărat mândru este că sunt tată a trei copii și am o relație foarte bună cu partenera mea și o extraordinară viață de familie și încă mai pot să lucrez la proiecte importante și, pe măsură ce înaintez in vârstă, personajele pe care le interpretez au început să fie mult mai interesante”, a declarat actorul.

Despre cei trei copii pe care îi au Josh Hartnett și Tamsin Egerton, în vârstă de 32 de ani, nu se știe decât că au cinci, trei și, respectiv, un an, cuplul nedezvăluind până acum numele lor. Josh Hartnett și Tamsin Egerton formează un cuplu din 2012 și au fost mereu rezervați cu privire la declarațiile despre viața lor de familie. Au apărut destul de rar împreună la evenimente, alegând să își țină viața privată cât mai departe de ochii fanilor și ai presei.

Pentru Josh Hartnett, în vârstă de 42 de ani, se anunță un an foarte bun din punct de vedere cinematografic, el jucând în mai multe seriale precum Die Hart și Paradise Lost și a terminat filmările la peliculele The Long Home și Wrath of Man, care urmează să fie lansate în curând. În trecut, el a avut relații cu Scarlett Johansson, Julia Stiles și Rihanna.

