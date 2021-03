Actorul Jared Leto, de nerecunoscut pe platourile de filmare de la House of Gucci

Jared Leto este implicat în noua peliculă regizată de Ridley Scott, House of Gucci. Actorul în vârstă de 49 de ani îl interpretează pe designerul de modă Paolo Gucci, așa că, pentru a intra cât mai bine în pielea personajului, Jared Leto a trecut printr-o transformare impresionantă.

Jared Leto a fost surprins pe platourile de filmare în Milano, purtând un costum violet, pantofi într-o nuanță de verde deschis și având un machiaj care îl arată mult mai bătrân, dar și chelie.

Din distribuția filmului House of Gucci regizat de Ridley Scott mai fac parte Lady Gaga, Adam Driver, care îi interpretează pe Patrizia Reggiani și Maurizio Gucci, dar și Al Pacino în rolul lui Aldo Gucci.

Acum câteva zile, și Lady Gaga a împărtășit cu fanii ei prima imagine cu ea și Adam Driver de pe platourile de filmare.

Filmul House of Gucci are la bază romanul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed scris de Sara Gay Forden. Pelicula o surprinde pe Patrizia Reggiani, fosta soție a lui Maurizio Gucci, moștenitorul imperiului Gucci și nepotul celebrului designer de modă Guccio Gucci, care a fost condamnată pentru orchestrarea morții soțului ei. House of Gucci va urmări povestea de dinainte ca Patrizia să angajeze un asasin în 1995 pentru a-l ucide, cât și ceea ce a urmat după moartea lui Maurizio Gucci.

Maurizio Gucci și Patrizia Reggiani s-au căsătorit în 1973, iar în mai 1985, după 12 ani de căsătorie, omul de afaceri și-a părăsit soția pentru o altă femeie mai tânără. Divorțul lor a fost finalizat în 1991. În 1995, Maurizio a fost împușcat și ucis pe treptele din fața biroului său din Milano de către un asasin pe care Patrizia l-a angajat.

Patrizia Reggiani, care a devenit cunoscută sub numele de „Văduva Neagră”, a fost condamnată la 29 de ani de închisoare pentru că a orchestrat uciderea soțului ei. Cele două fiice ale lor, Alessandra și Allegra, au cerut să i se anuleze condamnarea, susținând că tumoarea cerebrală pe care a suferit-o i-a afectat comportamentul. În 2000, o instanță de apel din Italia a redus pedeapsa la 26 de ani. Patrizia a fost eliberată în octombrie 2016.

