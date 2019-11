Actorul James Dean va fi readus la viață prin intermediul tehnologiei digitale într-un film despre Războiul din Vietnam

Actorul James Dean a murit în anul 1955, la vârsta de 24 de ani, în urma unui accident de mașină. Cu toate acestea, el va „apărea” în filmul „Finding Jack”, iar acest lucru va fi posibil datorită tehnologiei digitale care va proiecta imaginea actorului.

La 65 de ani de la moartea sa, compania care va produce acest film, Magic City Films, a primit acordul familiei actorului pentru a putea să recreeze imaginea lui. Mai multe nume din cinematografie nu au primit cu brațele deschise această idee, printre care și actorul Chris Evans: „Este groaznic. Poate putem să facem un calculator care să picteze și un nou Picasso. Sau să compună câteva piese de John Lennon. Lista totală de neînțelegere de aici nu este deloc demnă.”

Pe lângă Chris Evans, și actorul Elijah Wood a avut aceeași părere precum cea a lui Chris Evans, scriind pe contul său de Twitter că nu este de acord cu această idee. „Nu. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple.”

Producătorul Anton Ernst a spus că a căutat destul de mult un actor care să se potrivească perfect acestui rol: „Am tot căutat actorul care să interpreteze rolul lui Rogan, iar, după multe căutări, ne-am decis asupra lui James Dean.”

Regizorii filmului au declarat că se simt onorați de faptul că au acordul familiei: „Suntem extrem de onorați că familia actorului ne sprijină și ne vom lua toate măsurile de precauție pentru a păstra amintirea lui așa cum trebuie. Familia a văzut scenariul și îl consideră drept un film în care el și-ar fi dorit să apară. Nu vrem să îi dezamăgim pe fanii acestuia”, a spus Anton Ernst, producătorul filmului.

Filmul „Finding Jack” are la bază romanul cu același nume scris de Gareth Crocker. Acesta ar trebui să se lanseze pe 11 noiembrie 2020. James Dean rămâne recunoscut pentru rolurile sale din filmele „Rebel Without a Cause”, „East of Eden”, „Crossroads” și „Giant”, film în urma căruia a primit nominalizarea pentru cel mai bun actor la Premiile Oscar.

