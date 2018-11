Actorul din serialul „Better Call Saul” care și-a tăiat o mână pentru a obține roluri

Actorul Todd LaTourette, care a interpretat un rol episodic, Skell, în serialul de succes „Better Call Saul”, a oferit un interviu șocant, în care a dezvăluit că, în urmă cu aproape 20 de ani, și-a tăiat singur mâna.

Actorul susține că a făcut acest gest extrem din cauză că renunțase la medicamente, el suferind de tulburare afectivă bipolară.

„Mi-am retezat mâna cu un fierăstrău”, a dezvăluit Todd LaTourette. „Starea în care mă aflam a fost ca un episod psihotic”.

După acest incident care i-a fost aproape fatal, actorul a început să meargă la diverse castinguri, susținând că a fost rănit în timp ce a făcut parte din armata americană, iar acest lucru i-a adus câteva roluri mai mult sau mai puțin importante.

Această minciună l-a ajutat să obțină roluri în serialul „Better Call Saul”, dar și în alte producții cinematografice precum „Manhattan” (2015), „Longmire” (2014), „A Bird of the Air” (2011) și „The Men Who Stare at Goats” (2009).

„Am fost mincinos, dezonorant”, a mai declarat Todd LaTourette. „Îmi omor cariera dezvăluind aceste lucruri, deci dacă cineva crede că fac aceste declarații pentru gloria personală, nu este cazul”.

Actorul a explicat și de ce, după atâția ani, s-a decis să spună adevărul. El susține că motivul este dorința lui de a atrage atenția asupra bolilor care afectează sănătatea mintală și asupra persoanelor care suferă de tulburare afectivă bipolară.

„Puterea stă în mâinile voastre ca să vă luați medicamentele dimineața sau seara. Astfel încât acest discurs despre viața mea nu trebuie să fie neapărat și despre voi. Pentru că trebuie să știți că lucrurile se întâmplă repede… se întâmplă foarte repede”, a mai declarat acesta.

Foto: PR, Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK