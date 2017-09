Actorii Joaquin Phoenix si John C. Reilly, asteptati la American Independent Film Festival de la Bucuresti

American Independent Film Festival incepe vineri, 15 septembrie, la cinematograful Cinema Pro. Cu ocazia prezentei cel doi actori la Bucuresti, sambata se va organzia o serie de proiectii speciale. In onoarea lui John C. Reilly, publicul va putea viziona filmul „The Little Hours” de Jeff Baena (2017), de la ora 19:00 la Cinema Pro, si filmul „Hard Eight” de Paul Thomas Anderson (1996), la Cinemateca Eforie de la ora 20:45. Fanii lui Joaquin Phoenix vor putea vedea laudatul „Her”, in regia lui Spike Jonze, de la ora 21:00 la Cinema Pro.

In functie de ora la care cei doi actori vor finaliza filmarile pentru „The Sisters Brothers”, acestia sunt asteptati la inceputul sau la finalul proiectiilor, pentru a saluta publicul.

Un alt actor renumit care isi va face aparitia la festival va fi Ethan Hawke, aflat si el la Bucuresti pentru a participa la sectiunea speciala a festivalului, Focus Ethan Hawke. Actorul va indroduce proiectiile „Born to be Blue” si „Boyhood”, iar la finalul „Before the Devil Knows You’re Dead”, el va raspunde intrebarilor publicului.

Festivalul va debuta cu proiectia castigatoare a Oscarului pentru Cel mai bun film in 2017, „Moonlight”, vineri, 15 septembrie. Regizorul filmului, Barry Jenkins, se va alatura festivalului pentru un Q&A, in direct prin Skype.

Programul complet al American Independent Film Festival la Bucuresti poate fi consultat online pe filmedefestival.ro.

Text: Ana Maria Savu