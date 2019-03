Actorii din „Beverly Hills 90210” s-au reunit în onoarea fostului lor coleg, Luke Perry

„Am văzut persoane pe care nu le-am mai întâlnit de cel puțin 18 ani. Au fost niște sentimente contradictorii, pentru că eram fericit să-i văd pe toți ceilalți, însă mă gândeam: „Doamne, a trecut atât de mult timp… dar ce motiv îngrozitor de a-i revedea pe toți”, a spus actorul Brian Austin Green în podcast-ul său.

Reuniunea a avut loc la casa actriței Gabrielle Carteris. Green, în vârstă de 45 de ani, nu a precizat numele celor care au fost prezenți în acea zi. „A fost într-adevăr interesant. A avut părțile ei amuzante, când am râs cu toții, și alte momente când nu știam ce să spunem. Încă nu cred, cu adevărat, că Luke nu mai este cu noi. Luke a fost în viața mea o lungă perioadă de timp și am avut o prietenie specială, iar acum am aflat că a avut o relație incredibilă cu toată lumea. A fost un om extraordinar”, a continuat Green.

Actorul Brian Austin Green a adăugat în timpul podcast-ului că, imediat ce a auzit veștile triste, i-a lăsat un mesaj lui Luke. „I-am dat un mesaj după ce a murit, știind, evident, că nu îmi poate răspunde, dar pentru un moment, am sperat că o va face, sau că este undeva acolo. Și știu că este. Știu că se uită în jos și zâmbește.”

Luke Perry a murit în ziua de 4 martie anul acesta, la vârsta de 52 de ani, după ce a suferit un atac cerebral.

Citește și:

Khloe Kardashian este iresponsabilă și cineva în sfârșit îi spune asta public

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK