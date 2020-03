Acest clip cu Anthony Hopkins care îi cântă la pian pisicii sale îți va face ziua mai bună

Sir Anthony Hopkins, în vârstă de 82 de ani, este izolat la domiciliu pe fondul pandemiei de coronavirus, iar acest lucru înseamnă că își petrece mai mult timp alături de pisica sa, drept dovadă stă acest video în care actorul îi cântă la pian.

„Niblo se asigură că sunt sănătos și îmi cere la schimb să îl distrez”, a scris actorul pe Instagram. Clipul a strâns extrem de repede 555.481 de vizualizări și 8.147 de comentarii, semn că fanii l-au apreciat pentru acest gest inedit.

Soția sa, Stella Hopkins, în vârstă de 62 de ani, a vorbit despre cum se simte Anthony în această perioadă. „Tony este bine. Pictează, cântă la pian și citește”, a declarat aceasta pentru Page Six.

În anul 2012, Anthony Hopkins a declarat pentru National Public Radio faptul că el și-a dorit de fapt să devină compozitor. „Am devenit actor în mod automat. Am primit o bursă la un colegiu de muzică și actorie. Dar am ajuns să fiu student la actorie, așa că am rămas cu asta timp de 50 de ani”, a spus actorul.

Anthony Hopkins încearcă să păstreze o relație cât mai strânsă cu comunitatea sa de pe rețelele de socializare, iar din acest motiv publică tot mai des diverse video-uri cu pisica sa. Ba mai mult decât atât, el l-a adoptat pe Niblo în timp ce se afla în Budapesta și filma. El a văzut că pisica se rătăcise și fusese adusă la portarul hotelului în care stătea, așa că a decis să o adopte.

