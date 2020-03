Această fotografie cu Regina Elisabeta a II-a și Boris Johnson a făcut înconjurul Internetului

Chiar dacă traversăm cu toții o perioadă destul de dificilă, nu ar trebui să ne pierdem simțul umorului. Pe contul oficial de Instagram Royal Family a apărut un colaj inedit cu Regina Elisabeta a II-a și prim ministrul britanic Boris Johnson în timp ce aceștia vorbeau amândoi la telefon.

Și cum toți trebuie să stăm acasă și să evităm contactul cu restul persoanelor din jurul nostru pentru a preveni răspândirea coronavirusului, am putea spune că imaginea de mai jos exemplifică perfect acest mesaj. „Regina a ținut astăzi ședința pe care o are săptămânal cu prim-ministrul prin telefon. Majestatea Sa era la Castelul Windsor.”

Și cum era de așteptat, fanii nu au întârziat să comenteze și au avut reacții extrem de amuzante atunci când au văzut această fotografie. „Credeam că este un meme, iar după am văzut sursa imaginii”, „Cu siguranță vor apărea și meme-uri”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Pe Twitter însă, foarte mulți fani au fost extrem de impresionați de telefonul pe care îl avea Regina Elisabeta a II-a, fiind unul vechi. „Îmi place telefonul pe care îl are Majestatea Sa”, „Wow, telefoanele astea încă mai există?, „Nu am mai văzut astfel de telefoane de foarte mult timp!!”, „Wow, încă se mai folosesc telefoanele astea?”

The Queen held her weekly Audience with the Prime Minister today by telephone. Her Majesty – pictured this evening at Windsor Castle – has held a weekly Audience with her Prime Minister throughout her reign. pic.twitter.com/9rYoLTfkO4

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 25, 2020