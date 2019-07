Această fetiță seamănă perfect cu Rihanna, lucru care a uimit-o și pe artistă

Ne-am obișnuit ca numeroase persoane să semene cu celebritățile, însă această fetiță pare a fi Rihanna în copilărie, chiar și artista fiind surprinsă de asemănare.

O femeie pe nume Bria Kay a postat pe Instagram o imagine cu fiica sa, iar oamenii au sesizat imediat asemănarea cu Rihanna. Artista, ulterior, a postat aceeași fotografie pe propriul cont de Instagram, fiind uimită de cât de bine seamăna fetița cu ea. „Aproape mi-am scăpat telefonul. Cum?”, a scris vedeta.

View this post on Instagram almost drop my phone. how? A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 23, 2019 at 12:31pm PDT

Numeroase alte celebrități au fost uimite de asemănare, „Când ai făcut un copil?”, i-a scris Snoop Dogg, în timp ce Priyanka Chopra și-a exprimat surprinderea, „Wow?!”.

În ultima perioadă Rihanna nu a mai fost activă pe Instagram, singurele ei postări fiind despre colecția ei de produse cosmetice și despre balul caritabil Diamond Ball, care va avea loc în septembrie.

Artista a vorbit recent pentru Interview despre modul în care a reușit să creeze un echilibru între viața personală și muncă: „Nu obișnuiam să fiu așa”, i-a spus ei actriței Sarah Paulson. „De câțiva ani am început să îmi dau seama că trebuie să îți faci timp pentru tine, că sănătatea ta mintală depinde de asta. Dacă nu ești fericit, nu vei fi fericit nici dacă faci lucrurile pe care le iubești. Se va simți ca o povară. Nu am vrut niciodată să simt munca ca pe o povară. Cariera este scopul meu și nu ar trebui să se simtă altfel decât un loc fericit. Am transformat lucrurile mici în ceva mai mult, de exemplu să mă plimb sau să merg la cumpărături. Am o nouă relație și contează pentru mine. M-am gândit, ‘trebuie să îmi fac timp pentru asta’. La fel cum am grijă de afacerile mele, așa trebuie să am grijă de relație. Închid lucrurile pentru două, trei zile. Pe calendarul meu există acum ‘P’, adică zile personale. Asta este ceva nou.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

