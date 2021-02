Aaron Rodgers și Shailene Woodley s-au logodit

Aaron Rodgers, jucătorul de fotbal american al echipei Green Bay Packers, a dezvăluit recent, în timpul ceremoniei de premiere organizată de National Football League că s-a logodit.

„Este o onoare să câștig acest premiu pentru a treia oară. 2020 a fost un an nebun, plin cu multe schimbări, dezvoltare și momente memorabile și minunate. Am jucat în fața unui număr mic de fani sau chiar fără spectatori întregul sezon, m-am logodit și am jucat mai bine decât am făcut-o în întreaga carieră”, a declarat Rogers în momentul în care a primit premiul pentru cel mai bun jucător al anului.

Însă, nu a dezvăluit și cine este logodnica lui. Potrivit site-ului People, se pare că acesta este nimeni alta decât Shailene Woodley, actrița din serialul Big Little Lies.

„Sunt foarte fericiți împreună. Nu e de mirare că a cerut-o în căsătorie atât de repede. Când știi, știi, nu-i așa?”, a declarat o sursă apropiată celor doi pentru People.

Rodgers s-a despărțit în luna iulie a anului trecut de Danica Patrick, alături de care a format un cuplu timp de doi ani de zile. Pe lista cuceririlor lui Rodgers s-a mai aflat și actrița Olivia Munn. Relația celor doi a durat timp de trei ani, din 2014 și până în 2017.

În ceea ce o privește pe Woodley, aceasta a avut o relație cu jucătorul de rugby, Ben Volavola.

Pe lângă rolul din serialul Big Little Lies, Shailene Woodley a avut parte și de alte proiecte importante, precum filmul The Spectacular. În această comedie romantică joacă alături de Miles Teller, care a făcut o serie de afirmații inedite despre colaborarea cu Woodley. Acesta a declarat că nu și-ar fi dorit să se sărute cu Shailene pentru că actrița lua anumite suplimente pe bază de plante care îi făceau ca respirația să miroasă în mod neplăcut. Chiar dacă scenele de dragoste au fost cu peripeții pentru ei, cei doi au continuat să joace împreună și în alte filme, precum Divergent.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro