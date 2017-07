5 celebritati au vorbit despre cele mai urate despartiri din viata lor

Fie ca a fost vorba despre o relatie de lunga durata care s-a terminat via mesaje pe telefon, fie ca a fost vorba despre o aventura care s-a terminat atunci cand cineva pur simplu nu a mai vorbit cu cealalta persoana, si celebritatile au avut parte de despartiri urate…

Iata 5 celebritati care au vorbit despre cele mai urate despartiri din viata lor!

Justin Bieber, despre despartirea dureroasa de Selena Gomez

„Iubita ta sau prietenul tau intotdeauna te vor dezamagi. Intreaga ta identitate nu poate fi in acea persoana. Identitatea mea a fost in ea. Identitatea ei era in mine. Cand se intampla ceva, imi pierdeam mintile, si ea isi pierdea mintile si ne certam atat de tare pentru ca eram atat de implicati unul cu altul. Dragostea este o alegere. Dragostea nu este un sentiment.”

Taylor Swift, despre Joe Jonas care s-a despartit de ea la telefon

„Cand voi gasi acea persoana potrivita pentru mine va fi minunat si cand ma voi uita la el nu imi voi aminti de baiatul care s-a despartit de mine la telefon in 25 de secunde cand aveam 18 ani.”

Rita Ora, despre Calvin Harris care a anuntat ca s-a despartit de ea printr-o postare pe Twitter

„La momentul respectiv… voiam doar sa ma ghemuiesc in pat si sa mor. Dar am trecut peste si supravietuiesc.”

Katy Perry, despre faptul ca a aflat dintr-un mesaj ca Russel Brand divorteaza de ea

„Este un barbat foarte destept, si eram indragostita de el cand m-am casatorit cu el. Putem spune doar ca nu am mai auzit ceva de la el de cand mi-a dat mesaj sa imi spuna ca divorteaza de mine, pe 31 decembrie 2011.”

Jennifer Lopez, despre despartirea de Ben Affleck chiar inainte de nunta lor

„Cand Ben si cu mine ne-am despartit exact in momentul in care credeam ca ne luam angajamentul sa fim impreuna pe veci a fost prima data cand mi s-a frant inima, am simtit ca inima mi-a fost smulsa din piept. Oamenii fac diverse lucruri pentru a se anestezia in asemenea momente. Unii oameni iau droguri, altii beau iar altii ies si petrec. Eu am cautat confortul intr-o alta persoana…”

