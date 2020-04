24 de ore de izolare cu… GRAURE

Graure, influencer & sneakers artist, ne mărturisește că îi prinde bine izolarea și ne sfătuiește și pe noi să avem răbdare și să folosim acest timp în beneficiul nostru.

1. La ce oră te trezești dimineața?

În jur de 10, dar seara adorm abia la 4 în ultima perioadă.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Well, n-am așa ceva :))

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Mă trezesc, nu ating telefonul primele 15 minute, mă aranjez puțin și apoi îmi încep ziua. Cafea + ceva de mâncare, răspuns la mesaje și mail-uri, apoi lucrez sneakers sau editez foto/video pentru social media și seara, am cam trei ore de online gaming cu gașca.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Fries + hot wings.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Nu citesc.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

The Green Mile mi-a plăcut tare mult, dar mai degrabă m-aș duce spre seriale acum, sunt cateva la care mă tot uit pentru ca sunt easy going și ușor funny precum How I met your mother, Friends, Suits.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

De cele mai multe ori ascult muzică, însă trebuie să fie ceva chill, tip lo-fi hiphop sau muzică ambientală.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Ceva cât mai lejer, sportswear.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Aproape toate, cred totuși că as exclude Facebook-ul însă și acolo mai am câte un video call.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu fetele de la birou, mereu e câte ceva de lucru 🙂

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Socialbakers mi se pare un cont cu materiale bine alese și gândite.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Nu folosesc așa ceva iar majoritatea informațiilor le aflu din online în general, stories de pe Instagram și recomandări din partea Google.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Lăsarea serii, totul devine mult mai liniștit și mă pot concentra perfect pe lucrurile la care lucrez.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Îmi prinde bine izolarea, fix acum trec printr-o perioadă în care am decis să mă concentrez exclusiv pe muncă și asta îmi consumă mare parte a zilei, deci nu simt că pierd nimic.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Da, absolut. E de ințeles cum nu toată lumea are un business sau un hobby ce poate fi făcut de acasă, însă poate ca ăsta e un moment perfect să investim timpul pe care până acum nu l-am avut (iar acum e din belșug) în ceva ce ne-am dorit mereu să facem. Cursuri online, poate o altă strategie de viitor, iar pentru creatorii de conținut este un prilej ideal de conectare cu audiența.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Am zis-o și o voi spune de fiecare dată când voi fi intrebat – aveți răbdare. Indiferent de domeniul în care lucrați, nu se întămplă nimic semnificativ peste noapte.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Cafea

6. Filme sau seriale? Seriale

