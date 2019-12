15 lucruri inedite pe care le-am aflat în 2019 despre familia regală britanică

În mod cert, admirăm familia regală britanică din foarte multe de vedere, fie pentru stilul vestimentar pe care îl au Meghan Markle și Kate Middleton, care este unul rafinat și plin de eleganță, fie pentru cauzele sociale în care familia regală se implică.

Iar anul 2019 a fost unul extrem de plin, mai cu seamă că Meghan Markle și Prințul Harry au fost într-un turneu regal în Africa, iar documentarul privind călătoria celor doi a creat destul de multe controverse. Iată care sunt lucrurile neașteptate pe care le-am aflat despre familia regală britanică în anul 2019:

1. Prințul Harry și Prințul William au o relație complicată

Prințul Harry a reușit să surprindă pe toți în momentul în care a vorbit sincer despre relația pe care o are cu fratele său, Prințul William. El a spus că unele certuri dintre ei sunt inevitabile, mai cu seamă că sunt diferiți. „Suntem frați, întotdeauna vom fi frați. Cu siguranță ne aflăm în momente diferite ale vieții acum, dar întotdeauna voi fi acolo pentru el, așa cum și el va fi pentru mine”, a spus Prințul William. Atât Prințul Harry, cât și Prințul William au familiile lor și în mod cert au alte priorități acum.

2. Archie seamănă foarte bine cu tatăl său, Prințul Harry

În timpul turneului pe care Prințul Harry și Meghan Markle l-au făcut în Africa, au apărut mai multe imagini cu fiul lor, Archie Mountbatten-Windsor. Fanii imediat le-au văzut, le-au apreciat, însă au observat și asemănările dintre el și tatăl său când era mic.

3. Prințesa Charlotte are o relație specială cu familia Prințesei Diana

Asemănările dintre Prințesa Charlotte și cum era Regina Elisabeta a II-a în copilărie sunt cu adevărat izbitoare, însă ea seamănă mult mai mult cu nepoata Prințesei Diana, Lady Kitty Spencer. Fiica Prințului William și a lui Kate Middleton seamănă extrem de mult cu ea, de la trăsăturile fizice, până la comportament.

4. Camilla Parker Bowles a devenit protagonista unui clip viral

În urmă cu câteva luni, Camilla Parker Bowles a devenit protagonista unui clip viral pe Twitter alături de Donald Trump. Ea este surprinsă atunci când le face cu ochiul reporterilor prezenți la o întâlnire dintre ea, Prințul Charles, Donald și Melania Trump. Momentul a fost extrem de apreciat de către fani, iar comentariile lor nu au întârziat să apară, fiind momentul cel mai interesant al întâlnirii lor.

5. Meghan Markle are o poreclă neașteptată pentru Prințul Harry

În cadrul documentarului cu Meghan Markle și Prințul Harry, Harry & Meghan: An African Journey, au fost dezvăluite mai multe detalii neașteptate, printre care și porecla pe care Meghan Markle o are pentru Prințul Harry. Într-un interviu, ea a recunoscut că îi spune lui Harry „H.” „Așa îi spun de mult timp. Așa îmi place să îi spun”, a declarat Meghan Markle.

6. Prințesa Charlotte are și ea o poreclă inedită

Se pare că este o tradiție printre numeroșii membri ai familiei regale britanice să își pună între ei porecle simpatice. Iar Prințesa Charlotte nu putea să nu aibă și ea una. Se pare că porecla ei este „Lottie.” Și nu ar fi singura pe care ea o are deoarece și tatăl ei, Prințul William, are o poreclă inedită pentru fiica sa, mai precis „mignotte.”

7. Regina Elisabeta a II-a are o garderobă impresionantă

Regina Elisabeta a II-a are cu siguranță o garderobă care poate impresiona pe oricine, iar din acest motiv ea are o singură cameră destinată doar hainelor ei. Ea are parte și de un ajutor specializat în acest sens. Recent, Regina Elisabeta a II-a a anunțat faptul că va renunța la achiziționarea hainelor din blană naturală. În cazul în care ea va fi nevoită să poarte haine din blană, va apela la blana artificială, conform unui purtător de cuvânt al Palatului Buckingham.

8. Ducele și Ducesa de Cambridge au avut ținute spectaculoase în timpul turneului din Pakistan

Kate Middleton și Prințul William au avut în luna octombrie un turneu în Pakistan, iar cu această ocazie ei au avut ținute cu totul și cu totul speciale. Kate Middleton a reușit să impresioneze atât prin eleganța ei caracteristică, dar și pentru că a ales să poarte haine create de designeri locali.

9. Prințul Harry și Meghan Markle se gândesc să se mute în Africa

După ce s-a terminat turneul regal pe care Prințul Harry și Meghan Markle l-au făcut în Africa, foarte mulți dintre fanii cuplului s-au întrebat dacă nu cumva cei doi vor să se mute în Africa, mai ales că au existat și declarații din partea lor care susțineau acest lucru. Ulterior, ei au declarat că vor să aibă o casă de vacanță acolo, dar și că au în plan să adopte un copil din Africa.

10. Prințul George este fan Aston Villa

Încă de la o vârstă fragedă, Prințul George și-a manifestat pasiunea pentru fotbal, susținând una dintre echipele din Birmingham. El urmează exemplul tatălui său, Prințul William, ei fiind surprinși împreună și la un meci de fotbal.

11. Elton John i-a ajutat pe Prințul Harry și Meghan Markle într-un moment important

Elton John a avut dintotdeauna o relație specială cu Prințul Harry și Meghan Markle, mai cu seamă că el a avut o conexiune destul de strânsă cu Prințesa Diana. Anul acesta, Elton John le-a luat apărarea Prințului Harry și lui Meghan Markle în urma unor comentarii apărute despre ei privind călătoria făcută în Nisa cu un avion privat. Elton John a recunoscut că el a fost cel care a suportat toate cheltuielile și s-a arătat dezamăgit de felul în care presa a relatat această situație.

12. Și Kate Middleton poartă pantaloni!

Dacă și tu ești la fel de interesată precum suntem și noi de garderoba lui Kate Middleton, află că ea poartă și pantaloni, oricât de neașteptat ar suna acest lucru. De-a lungul timpului, ea a fost văzută purtând doar rochii și fuste, însă anul acesta ea a fost surprinsă purtând și pantaloni. Foarte mulți au crezut că stilistul ei, Natasha Archer, era în concediu de maternitate, iar din acest motiv ea ar fi făcut alte alegeri vestimentare față de cele cu care ne-a obișnuit.

13. Meghan Markle a fost la meciul Serenei Williams de la Wimbledon

În luna septembrie, Meghan Markle a susținut-o pe buna ei prietenă Serena William într-un meci pe care l-a avut la Wimbledon. Ducesa a stat chiar lângă mama Serenei, Oracene Price, și a fost surprinsă și în timp ce îl îmbrățisa pe soțul Serenei, Alexis Ohanian. Cu această ocazie, a fost prima apariție pe care a avut-o Meghan Markle după ce îl născuse pe Archie.

14. Archie va fi educat diferit față de tatăl său

Cu toate că mai este destul până când Archie Harrison Mountbatten-Windsor va merge la școală, au apărut mai multe zvonuri conform cărora Meghan Markle și Prințul Harry deja au ales școala la care va merge Archie. Ei ar vrea ca el să urmeze cursurile școlii American Community din Egham, Surrey, care este destul de aproape de Windsor.

15. Ducele de Cambridge știe cum să îi coafeze părul fiicei sale, Prințesa Charlotte

Prințul William a făcut o dezvăluire cu totul neașteptată și amuzantă în același timp. Mai precis, în cadrul unei întâlniri cu mai mulți prieteni care au devenit părinți de puțin timp, el a dezvăluit că nu îi va prinde niciodată părul într-o coadă micuței Charlotte deoarece Ducesa de Cambridge chiar se pricepe la asta, făcându-i diferite împletituri Prințesei Charlotte.

Foto: Profimedia, Instagram

