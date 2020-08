Zece negri mititei nu mai sunt negri, și asta nu e nici o dramă

Într-o mișcare care va genera, desigur, nesfârșite conversații despre dictatura corectitudinii politice, bestseller-ul Agathei Christie, Zece negri mititei (Ten Little Niggers), va avea de acum înainte un alt titlu pe piața franceză, unde compania Amazon a și retras de la vânzare cartea încă din luna mai, din cauza reclamațiilor privind conotațiile rasiste.

Decizia de a schimba titlul romanului Zece negri mititei, considerat un adevărat clasic – și, totodată, cel mai bine vândut roman polițist al tuturor timpurilor – vine din partea strănepotului autoarei, James Prichard, care a declarat pentru televiziunea RTL că din varianta revizuită va fi înlăturat cuvântul „negru”.

Titlul pe care îl va avea cartea în Franța va fi Erau zece (Ils étaient 10), iar strănepotul Agathei Christie a explicat cum a ajuns la această decizie. „Când a fost scrisă cartea, limbajul era diferit, se foloseau cuvinte azi uitate. (…) Sunt convins că Agathei Christie nu i-ar fi plăcut ca cineva să se simtă jignit de vreun cuvânt folosit de ea, menirea ei era de a crea divertisment. Din fericire, astăzi putem să remediem situația, fără să o trădăm, astfel încât să fie acceptabil pentru toată lumea. Pentru mine are sens: n-aș vrea ca un titlu să distragă cuiva atenția de la ceea ce are de făcut. Nu trebuie să mai folosim termeni care riscă să rănească pe cineva, acesta este comportamentul pe care trebuie să-l avem în 2020″.

Dar ce e de știut despre Zece negri mititei este că, deși romanul a apărut cu acest titlu în Marea Britanie în 1939, la publicarea sa în Statele Unite, încă din 1940, titlul a fost schimbat. Titlul american a fost And Then There Were None (Și nu a mai rămas nici unul), iar motivația editorilor a fost chiar aceea că există conotații diferite pentru același cuvânt, în teritorii și culturi diferite. De aceea, chiar dacă titlul putea fi acceptabil în Marea Britanie, piața americană nu avea cum să treacă peste conotațiile negative ale cuvântului „nigger”, care a fost istoric folosit drept insultă la adresa populației cu origini africane din SUA.

Titlul Zece negri mititei a fost schimbat, ulterior, și în Marea Britanie, începând cu ediția din 1985, semn că aceeași corectitudine politică de care se plânge o parte a opiniei publice atât de mult azi a fost aici de multă vreme, purtând, probabil, numele mai digerabil de bun simț.

Chiar și cântecul pentru copii pe care se bazează titlul original al romanului a fost criticat pentru conotațiile sale rasiste de-a lungul timpului, lucru care a generat schimbări de titlu și conținut și, ca atare, multiple dezbateri la vremea respectivă.

Iar în ce privește titlul franțuzesc, acesta era până acum Dix petits nègres, unde nègres are o conotație peiorativă similară cu englezescul nigger, și nu înseamnă black – în acest caz ar fi fost utilizat cuvântul noir. În România, romanul a apărut cu titlul Zece negri mititei, dar limba română nu asociază conotații jignitoare acestui cuvânt.

Foto: contul oficial de Instagram Agatha Christie

