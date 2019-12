Wonder Woman revine pe marile ecrane, iar primul trailer al filmului este spectaculos

Primul trailer oficial al filmului Wonder Woman 2, al cărei tilul confirmat este Wonder Woman 1984, a fost dat publicității în urmă cu o zi. În trailer, au fost dezvăluite fanilor câteva detalii la care ar trebui să se aștepte, dar și actorii care vor juca în acest film.

Actrița Gal Gadot este cea care o va interpreta pe Diana Prince, iar alături de ea vor mai fi și actorii Chris Pine, în rolul lui Steve Trevor, Robin Wright în rolul lui Antiope și Connie Nielsen în rolul Hippolyta. Pe lângă aceștia, vor mai juca și actorii Danny Huston, David Thewlis şi Elena Anaya.

Surpriza are în vedere apariția altori actori, printre care Pedro Pascal în rolul Max Lord și Kristen Wiig. În anul 2017, actrița Gal Gadot a interpretat rolul Wonder Woman în filmul cu același nume, peliculă care a devenit cunoscută și apreciată deoarece a fost primul film cu super-eroi regizat de o femeie. În filmul din anul 2017, i-am putut vedea pe Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen si Elena Anaya în rolurile principale. Filmul îl surprinde pe Steve Trevor, prăbușindu-se pe insula Themyscira, și pe Diana care se transformă în Wonder Woman.

Încă de acum doi ani, au apărut detalii cu privire la filmările Wonder Woman 2, iar compania Warner Bros Pictures a fost cea care a confirmat că Wonder Woman 1984 este titlul oficial al continuării filmului Wonder Woman.

La momentul acela, vestea conform căreia actorul Chris Pine va apărea în acest film a fost confirmată pe rețelele de socializare de către actrița Gal Gadot, dar și de către regizoarea filmului, Patty Jenkins.

Premiera filmului Wonder Woman 1984 va avea loc pe data de 5 iunie 2020.

