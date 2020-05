Wilson Roosevelt Jerman, fost majordom al Casei Albe, a murit în urma infecției cu coronavirus

Cel mai vechi angajat de la Casa Albă, Wilson Roosevelt Jerman, care a lucrat pentru 11 președinți, a murit la vârsta de 91 de ani după ce a contractat coronavirusul. Nepoata acestuia, Shanta Taylor Gay, a declarat pentru CNN că Wilson a murit pe 16 mai.

„A fost autentic. Era un om liniştit şi sever. Era foarte generos, nu s-a supărat şi nu s-a plâns niciodată. Mereu a spus că a trăit o viaţă binecuvântată”, a declarat nepoata sa, Shanta Taylor Gay, într-un interviu.

Wilson Roosevelt Jerman a început să lucreze la Casa Albă în 1957, în timpul președintelui Dwight D. Eisenhower, fiind atunci angajat pentru curățenie. Ulterior, a ocupat funcția de majordom în timpul președintelui John F. Kennedy, mișcare inițiată de soția sa, Jacqueline Kennedy Onassis.

Nepoata lui Wilson Roosevelt Jerman a mai spus că acesta s-a retras inițial de la Casa Albă în 1997, dar în 2003 a revenit și a plecat în 2012, în timpul mandatului președintelui Barack Obama. Shanta Taylor Gay a spus pentru CNN că bunicul său a suferit în 2011 un accident vascular cerebral, iar Barack Obama s-a asigurat de faptul că el a fost îngrijit cât timp se afla în spital, trimițându-i chiar și flori.

La sfârșitul carierei sale, Barack Obama a făcut un gest admirabil, mai exact l-a onorat pe Wilson Roosevelt Jerman pentru cei peste 50 de ani de serviciu cu o plăcuță și o monedă pentru a reprezenta fiecare președinte pe care el l-a servit, conform declarațiilor nepoatei lui Wilson.

O fotografie cu Wilson Roosevelt Jerman, alături de Barack și Michelle Obama a fost inclusă în celebra autobiografie a fostei primei doamne, Becoming.

Michelle Obama a transmis într-un comunicat că familia sa a avut norocul să îl cunoască. „Cu amabilitate şi grijă, Wilson Jerman a contribuit timp de mai multe decenii pentru a face din Casa Albă un adevărat cămin pentru familiile prezidenţiale, inclusiv a noastră. Munca pe care o făcea pentru ceilalți, dorința de a merge mai departe pentru țara pe care o iubea reprezintă o moștenire demnă de spiritul său extrem de generos. Am avut norocul să îl cunosc. Eu și Barack transmitem familiei dragostea și condoleanțele noastre”, a spus Michelle Obama.

De asemenea, și Hillary Clinton a transmis condoleanțele sale și ale soțului său, Bill Clinton, prin intermediul unei postări pe Twitter. „Bill și cu mine am fost extrem de triști să auzim vestea că Wilson Roosevelt Jerman a murit la 91 de ani de Covid-19. Jerman a fost majordom la Casa Albă pentru 11 președinți și a făcut ca familiile președinților să se simtă ca acasă, inclusiv a noastră.”

Bill and I were saddened to hear of the passing of Wilson Roosevelt Jerman at the age of 91 from COVID-19. Jerman served as a White House butler across 11 presidencies and made generations of first families feel at home, including ours. Our warmest condolences to his loved ones.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 21, 2020