Weekend în Cartierul Creativ (19-20 mai)

The Institute vede creativitatea ca fiind o soluție pentru spațiul public și viața urbană a orașului. Cu peste 20 de evenimente creative de design și urbanism, Romanian Design Week își propune să ne ofere o altă viziune asupra Bucureștiului. De neratat este și primul număr al ziarului Cartierul Creativ.

Iată care sunt cele mai cool evenimente:

Design

Cartierul Creativ Hub+Store

Pe 19-20 mai, peste 50 de designeri români vor veni să-și promoveze munca pe Calea Victoriei 46. Nu rata ocazia de a a admira creațiile artiștilor sau de a le achiziționa produsele. Poți, de asemenea, să asiști la conferințele dedicate antreprenoriatului creativ. În plus, ambasada Suediei la București va prezenta printr-o expoziție tinerii designeri ai acestei generații. Duminică, brandul suedez K-ourage va prezenta valorile ce trebuie accentuate în lumea modei: egalitatea, relativitatea frumuseții și curajul.

Dizainăr X Ioana Ciolacu X Ubikubi

Dacă te numeri printre iubitorii de design românesc fie el de produs sau vestimentar, vino între orele 16:00 și 22:00 pe 19 mai la “Petrecerea de cartier”, intersecția străzii Berthelot și Puțul cu Plopi. Duminică, tot aici, se va organiza un Yard Sale unde Dizainăr și Ubikubi își prezintă creațiile cu un mare discount.

J’ai Bistrot

Pe 19 mai, cei de la J’ai Bistrot vor anunța lansarea platformei online unde designerii și artiștii își pot trimite creațiile legate de emblemă și anume un porc zburător. Așa că dacă vrei să-ți exprimi talentul ești așteptat pe Calea Griviței 55.

Beans&Dots Store

Cu siguranță ai băut deja flat latte-ul celor de pe Brezoianu 23-25. Ce nu știi însă este că Beans&Dots este și un “concept store” cu o serie de obiecte de design cum ar fi: bijuterii, piese vestimentare, reviste sau albume de artă. Printre designeri se numără: Carla Szabo, Noah, Nalu Underwear și Adelina Ivan. Cei de la Beans& Dots te așteaptă pe 19 mai cu voie bună și chef de cafea.

Artă

Art Safari

Deja la a 5-a ediție, Art Safari este unul dintre cele mai mare eveniment de artă copntemporană din București. Anul acesta, expoziția va avea loc în Piața George Enescu și va fi gazda lui Hervé Mikaeloff (curatorul Louis Vuitton Foundation de la Paris) și al Alinei Șerban, arhitectul pavilionului fiind comisarul de la Bienala de la Veneția, Attila Kim.

Artichoke Coffee Shop, expoziție de fotografie

Expoziția de fotografie a lui Horațiu Șovăială este despre tranziția unui spațiu European, despre izolare și identitate. Dacă nu consideri expoziția un motiv îndeajuns de bun pentru a veni, trebuie să știi că Artichoke este una dintre cele mai minimaliste și nonconformiste cafenele din București.

Galeria Galateca- Remains Of The Feast by Assamblage

Vino să participi la o expoziție interactivă în care bijuteria contemporană și media vor ilustra societatea de consum în care trăim.

One night gallery la Teatrul Odeon

O altă galerie de artă interactivă va fi cea a Ralucăi Băraru, la teatrul Odeon. Artistul vizual vă va propune noi metode de a interacționa cu arta, combinând spațiul material cu cel virtual.

Urbanism

Energiea-parcul Uranus by Hatch collective

Dacă în aprilie 2016, cetățenii au avut pentru prima dată acces în grădina Palatului Regal, acum este rândul curții lui Ceaușescu. Proiectul „Parcul Uranus” propune astfel deschiderea terenului din jurul Casei Poporului. Din punct de vedere urbanistic, Bucureștiul are nevoie de cât mai multe spații publice, așa că nu ezita să descoperi acest nou spațiu de relaxare.



Solemn

Conceptul de “guerilla gardening” va fi dezvoltat printr-un eveniment simbolic în grădina Solemn pe 19 mai. Așa că dacă ești interesat de spațiile verzi futuriste și regăndite de designeri acesta este locul unde trebuie să vii.

Text: Smaranda Olariu

