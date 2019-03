Watch this gal: Dounia (de Corina Bud)

Anul trecut v-am făcut capul mare cu noua mea dragoste under 20', Troye Sivan. Eh,anul ăsta, pe lista de adolescenți nu cool, imperial de cool, e Dounia. Țineți minte numele ăsta și googleiți-l. Fata asta e the queen of ice-cold!

Ador, ador, ador. Nu are nimic de produs pop clasic sau average' și are la statusul de Instagram (acolo și-a construit mai întâi notorietatea): „NOT AN INDUSTRY ARTIST, JUST AN ARTIST IN THE INDUSTRY”. Ha-ha-how cool is that?

Când vine vorba de arta ei, Dounia îi spune obraznic și asumat Dounia World', un loc pentru toți ciudații'. În muzică, simțul ei fashion, pe Instagramul ei e numai adevăr, diferență și emoție de față care este exact așa cum are ea chef.

Si-a construit notorietatea în media socială, a strâns mai intai vreo 200k de followers și apoi i-a expus la muzica ei. Anul trecut a fost supersus pe Spotify cu Intro To' și live-ul Colors a făcut ceva buzz.

Dounia s-a născut în State, a crescut în Maroc și s-a întors în adolescență la New York și toata combinația asta est-vest i-a dat un șarm și un exotism pe care le admiră multe fete Z, care o consideră role-model.E model și body-activist și nu are niciun strop de convențional în personajul ei online și artistic.



E diferită în tot ceea ce poartă (e considerată drift shop-queen), spune și cântă. Are o personalitate absolut încântătoare și ține atât de mult la adevărul ei încât nu a reușit să se supună niciunei reguli impuse de case de discuri care au vrut sa lucreze cu ea.

Nicio problemă! Dounia compune, scrie versuri, produce și distribuie singură muzica ei și asta e f…cking cool.

Nu și-a gasit deloc ușor drumul, s-a lăsat de școală, s-a întors, a învățat engleza literară citind rafturi de cărți de la biblioteca publică și spune chiar ea am avut de tras din cauza gurii mele prea mari și a obsesiei de a spune exact ce gândesc'.

Dar, până la urmă, a văzut calea și a convins lumea că trebuie să avem mai mult suflet pentru câtă umanitate e acum pe Pământ'.

Foto: Instagram

