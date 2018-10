Vunk & Feli: Dragostea este religia fără atei

Vunk & Feli au lansat o piesă realizată în colaborare, „Toți demonii mei”, însoțită de un videoclip spectaculos, care ar putea să stârnească controverse.

Gândit cinematografic, de la cheia de lumină, la styling, la ritmul de montaj, care duce spre maniera filmelor din anii 50, videoclipul piesei Toți demonii mei' este unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte din muzica românească. Cântecul vorbește despre demonii născuți din lipsa sau încetarea iubirii celuilalt, iar clipul prezintă finalul unei povești de iubire.

Demonii noștri pot avea mai multe forme. Pot fi vicii, neîmpliniri personale sau profesionale, sentimente extreme față de cineva sau chiar o boală. Poate ar trebui să nu mai luptăm împotriva lor, ci să le căutăm sursă și să le schimbăm rolul. În clipul nostru, demonii nu vin din întuneric, ci dinspre lumină. Raiul și Infernul nu cred că sunt niște locuri, ci două categorii de oameni. Ei pot fi amândouă, în același timp, fără vreun motiv anume. Depinde doar de noi ce alegem să fim în viețile celorlalți. Am ales să folosim cercul ca definiție vizuală a dragostei în videoclip, pentru că este simbolul Universului, al echilibrului, al ciclicității și al renașterii.', a spus Cornel Ilie despre colaborarea marca Vunk & Feli.

'Cred că doar prin dragoste ne putem vindeca, pentru că dragostea este religia care stă la bază oricărei religii.

Am ales să colaborăm cu Feli pentru că este una dintre cele mai puternice voci feminine și se potrivește perfect cu mesajul acestei piese. Mă bucură foarte tare că a avut încredere în cântecul ăsta și în tot conceptul', a mai declarat Cornel Ilie, liderul trupei Vunk.

Întotdeauna am considerat trupa Vunk o trupă … altfel! Mi-au plăcut mesajele pieselor lor (chiar și cele greu de acceptat și uneori de înțeles de societate), pentru că unele te lovesc cu realitatea de care în general vrei sa fugi. Toți demonii mei este o piesă pe care am auzit-o în faza de schiță. Avea doar refrenul. Am simțit din prima că eu și Cornel rezonăm frumos muzical și, mai târziu, în studio, ne-am mulat perfect unul după celalalt pictând, din punctul meu de vedere, o poveste de dragoste altfel față de cele pe care le am mai citit/ascultat până acum.', a declarat Feli despre colaborarea cu trupa Vunk.

Despre trupa Vunk: de peste 13 ani, trupa Vunk este trupa premierelor în rock-ul românesc. Cel mai bun concert românesc, primul show multimedia, primul afiș exclusiv din gif-uri sau primul videoclip filmat live pe Facebook. Show-uri spectaculoase, utilizarea celor mai noi tehnologii și cântece ce aveau să fie pe primul loc în topurile radio de-a lungul a multor săptămâni: Pleacă', Așa și', Scapă-mă de ea' sau Numai la doi'. În mai 2017, s-a lansat cel de-al 8 album al trupei, Extrovertit', în cadrul celui mai grandios show indoor,' Secretul tău.' În 2018 descoperă o nouă specie de om: CameleOM-ul şi pune în scenă la Arenele Romane un concert rock simfonic acompaniaţi de o orchestră de peste 50 de muzicieni. Pe 28 mai 2018 lansează la TIFF primul documentar al unei formaţii rock româneşti, Vunk – Jur să spun adevărul'.

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK