Volvo XC40 aduce un aer fresh în segmentul compact premium, adresându-se generației tinere

Volvo are o gamă proaspătă de modele, probabil cea mai interesantă din istoria companiei, iar cu noul XC40 – câștigătorul trofeului Car of the Year 2018 – își propune să impresioneze exact generația tânără. Pentru aceasta, a plecat de la nevoile și punctele sale de interes, pentru a oferi cel mai elegant, trendy și tehnologizat SUV citadin din segment.

E adevărat, Volvo a conceput XC40 pentru a putea fi utilizat la fel de simplu ca și propriul telefon mobil, iar acest lucru nu este reflectat numai de interfața sistemului multimedia, ci de întreaga experiență în utilizare. Probabil că știi faptul că Volvo este o marcă scandinavă, iar aceștia merg până acolo încât, pe anumite piețe, oferă, în locul serviciilor de finanțare obișnuite, un model bazat pe o subscripție lunară, cu o mașină nouă la fiecare 24 de luni! Cât de cool este asta? Exact ca în cazul contractelor de telefonie mobilă. Ah, și pentru că tot veni vorba, pe tunelul median se află un spațiu foarte inspirat, care îți permite nu numai să-ți așezi practic telefonul, ci și să-l încarci inductiv.

Spațiul extrem de generos al mașinii se vede și se simte încă din momentul în care îi deschizi portiera. Însă nu e vorba doar despre spațiul propriu-zis al acesteia, ci și despre cel de depozitare, dacă vrei, care vine la îndemână, ca să poți să-ți menții mașina organizată. Cu toate știm cât este de important acest aspect. Cei de la Volvo au făcut un efort pentru a repoziționa difuzoarele din partea inferioară a portierelor, astfel încât pe acestea să-ți poți stoca obiecte mai mari, cum ar fi geanta de mână sau cea de laptop. În plus, de la cumpărături sau ehipamente sportive, sau orice altceva ai mai vrea să transporți cu mașina, află că aceeași atenție la detalii se continuă și în portbagaj: deschiderea hayonului îl poți face cu mâinile ocupate, prin mișcarea piciorului sub spoilerul din spate, iar organizarea spațiului de bagaje este una inovatoare, cu o suprafață de încărcare pliabilă și detașabilă. Și spătarul banchetei se poate rabata fracționat, în două secțiuni, printr-o apăsare de buton. Extrem de practic, aș spune eu.

Volvo XC40, eroina noastră, a fost conceput special pentru haosul traficului urban – fiindcă cu toate știm cât este de obositor și enervant. Dar, eleganța și confortul pe care această mașină ți-l oferă, transformă timpul petrecut în trafic, într-o experiență extrem de plăcută și stylish. Am fost surprinsă să aflu despre cutia automată cu opt trepte și un mod deosebit de comandă al acesteia – un joystick discret pe tunelul median. Bine ai venit în viitor! Dar lista continuă: un pachet impresionant de sisteme de asistență limitează drastic sau chiar elimină complet urmările clipelor de neatenție. City Safety (oferit standard) identifică alte vehicule, pietoni, cicliști și animale mari din cale, avertizând când un impact este iminent. Dacă tu nu reacționezi în timp util, sistemul va acționa automat pentru evitarea sau atenuarea coliziunii. O mașină sigură este, după părerea mea, o câștigătoare. Dar atunci când este și elegantă, șic și cu un design amețitor, nu ced că mai există termen de comparație. Sistemul Pilot Assist menține în mod automat o viteză și distanță în raport cu mașina din față și chiar controlează direcția, menținând mașina pe banda de mers.

Ți-am mai spus și cât este de ușor de condus în oraș? Volanul are o asistare perfect dozată pentru o manevrare facilă, sistemul de camere la 360 de grade creează o imagine „aeriană“ asupra mașinii și împrejurimilor, iar pentru clipele de neatenție de care vorbeam anterior, sistemul Cross Traffic Alert cu suport pentru frânare oferă un plus de încredere. Asta deoarece Volvo ține foarte mult la imaginea sa de producător de mașini sigure, iar tinerii sunt convinsă că nu mai trec atât de ușor cu vedere aceste aspecte.

Iar cireașa de pe tot o reprezintă exact caracteristica silențioasă a mașinii – insonorizarea impecabilă a interiorului. Chiar și pe ploaie, la viteze de autostradă, zgomotul de rulare se situează la un nivel foarte redus. Nici nu e de mirare, confortul tău este extrem de important, iar acest lucru este relevat și de reglajul suspensiei, care absoarbe competent denivelările.

Ca atare, Volvo XC40 punctează decisiv când vine vorba de agilitatea, versatilitatea, pachetul tehnologic impresionant, designul sublim și eleganța inegalabilă. Și chiar dacă vizează publicul tânăr, Volvo nu a uitat nici de calitățile sale tradiționale. Așadar, alege o mașină care ți se potrivește perfect!

