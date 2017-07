Volvo va lansa doar masini electrice din 2019

Mai mult decat atat, in perioada 2019-2021, Volvo va lansa cinci modele de autovehicule electrice.

Reprezentantii companiei au anuntat ca spera sa vanda un milion de masini electrice pana in 2025.

“Oamenii isi doresc din ce in ce mai mult masini electrice, iar noi vrem sa raspundem nevoilor curente si viitoare ale cumparatorilor”, a afirmat CEO Hakan Samuelsson.

Cu toate acestea, Volvo va produce in continuare modelele cu motoare cu ardere interna, cel putin pana in anul anuntat. „Modelele lansate inainte de 2019 vor avea in continuare traditionalul motor cu ardere interna”, a mai spus Samuelsson.