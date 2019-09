Vocea României 2019 – sezonul 9: tot ce trebuie să știi

Vocea României este o emisiune de talente care a avut premiera în anul 2011 pe Pro TV. Noul sezon va debuta vineri, pe data de 6 septembrie.

Vocea României este o competiţie al cărei scop este găsirea interpreților talentați, cu vârsta minimă de 16 ani. Vocea României are la bază emisiunea The Voice of Holland şi face parte din franciza internaţională The Voice. Câştigătorul competiţiei are parte de un premiu în valoare de 100.000 de euro. Pe lângă premiul în bani, câștigătorul va obține și un contract cu Universal Records.

Emisiunea va debuta cu etapa audițiilor pe nevăzute. Câștigătorul va fi ales prin votul publicului, care își poate alege favoritul printr-un mesaj text, dar și prin aplicația special făcută pentru această emisiune. Votul dat prin această aplicație este gratuit.

În sezonul trecut, cel cu numărul opt, concurenții au avut în culise și un vlogger, pe Laura Giurcanu. Ea le-a arătat telespectatorilor ce se întâmplă în culise, dar și diferite clipuri cu cei patru jurați și concurenții din ediția respectivă. Acest sezon are parte şi de o premieră în ceea ce privește componența juriului deoarece în locul Andrei, care a fost în juriu timp de un sezon, va veni Horia Brenciu. Alături de el îşi vor relua rolul de juraţi Tudor Chirilă, Smiley şi Irina Rimes. De la sezon la sezon, componența juriului s-a schimbat, făcând parte din juriu și Loredana Groza, Marius Moga, Andra, dar și Adrian Despot.

Câștigătorul primului sezon a fost Ștefan Stan, care a făcut parte din echipa lui Smiley. Câștigătorii sezoanelor doi și trei au fost Julie Mayaya și Mihai Chițu. Amândoi au făcut parte din echipa lui Horia Brenciu, făcându-l pe antrenor să câștige două sezoane la rând. Câștigătorii sezoanelor patru, cinci și șase au fost Tiberiu Albu, Cristina Bălan și Teodora Buciu. Toți trei au făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă și l-au făcut să câștige consecutiv trei sezoane. În sezoanele cu numărul șapte și opt au câștigat Ana Munteanu și Bogdan Ioan, iar amândoi au fost antrenați de către Smiley. Toți au reușit să își construiască o carieră în industria muzicală, dar și să fie implicați în mai multe proiecte de televiziune.

Topul celor mai bune momente din anii trecuți:

Bogdan Ioan, câștigătorul Vocea României, sezonul cu numărul opt, interpretând piesa „Earth Song” a lui Michael Jackson.

Ana Munteanu, câștigătoarea sezonului șapte, interpretând pisa „La Boheme.” Ana a făcut parte din echipa lui Smiley.

Teodora Buciu, câștigătoarea sezonului șase, interpretând piesa „Lascia ch’io pianga.”

Cristina Bălan, câștigătoarea sezonului cu numărul cinci, interpretând piesa „This is my life” a lui Shirley Bassey.

Emisiunea va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 20:30 şi va fi disponibilă pe Pro TV.

Foto: Instagram (@vocea_romaniei)

