VIVA! de Iulie: Love is in the air

La doar câteva săptămâni după întoarcerea de la Exatlon, Vladimir Drăghia, câștigătorul concursului, a acceptat propunerea VIVA! de a face un pictorial împreună cu logodnica lui, Alice și cu fiica lor, Zora, fiind, de altfel, prima ședință foto profesionistă a familiei. Mai mult decât atât, Vladmir Drăghia a declarat, în exclusivitate pentru VIVA!, faptul că a cerut-o în căsătorie pe Alice, dar a furnizat și amănunte exclusive despre nunta care va avea loc pe data de 21 iulie: „A fost aproape foarte romantic (râde). Hotărâsem la Exatlon să fac asta, pe când număram lunile pline, pe când aveam timp să le ordonez pe toate. Spun aproape foarte romantic pentru că planul era să o cer în aeroport, imediat ce ieșeam pe porțile alea de la Aeroportul Otopeni, Sosiri, ceea ce ar fi fost ca în filme, știu, dar pentru că m-am întors printre ultimii și erau sute de oameni care ne așteptau acolo, nu am vrut să pun presiune pe ea, să-i pun întrebarea de față cu toți oamenii. Nu am vrut să se simtă încolțită, așa că am așteptat să rămânem doar noi trei, în parcarea aeroportului, departe de străini, și m-am pus într-un genunchi (după două ezitări), am rupt ambalajul de la o ciocolată, pentru că nu aveam inel de logodnă la momentul respectiv, l-am transformat într-un inel, și am întrebat-o dacă mă lasă să îmbătrânesc lângă ea.”, a specificat Vladimir.

Dar Vladimir și Alice nu sunt singurul cuplu care și-au povestit iubirea în numărul de iulie al revistei VIVA! Monica Davidescu și Aurelian Temișan au aniversat 23 de ani de când sunt împreună, fiind unul dintre cele mai trainice cupluri din showbiz-ul românesc. Ce i-a legat în toți acești ani, cum au încercat anumite persoane să le distrugă relația, cum au trecut peste greutăți și peste gelozii, aflați totul din VIVA! Pictorialul este, de asemenea, unul de excepție, în trei, alături de fiica lor, Dora.

Petrecerea VIVA! – 200 de imagini care să vă introducă în atmosfera cu adevprat fabuloasă de la VIVA! Party. Cum s-au îmbrăcat vedetele, cine le-a însoțit pe covorul roșu, cum s-au distrat, toate acestea le vedeți în 200 de fotografii exclsuive ce au surprins totul.

Dar asta nu e tot! Andreea Bălan și-a schimbat radical stilul vestimentar și s-a lăsat pe mâinile stilistei noastre pentru o schimbare îndrăzneață de imagine. Totul, într-un pictorial inediat, de șase pagini, în care vedeți o Andreea Bălan matură, dar extrem de elegantă și sofisticată.

VIVA! de iulie este disponibilă, din 2 iulie, la chioșcurile de ziare din București și din țară.

