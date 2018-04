Vilele vedetelor Cindy Crawford, Rande Gerber și George Clooney sunt locul unde am vrea să fim acum

Pe peninsula Baja, Cindy Crawford, soțul ei, Rande Gerber și prietenul lor, George Clooney, au creat un complex de vile unde să se adune familiile și prietenii lor. Vilele vedetelor sunt locul în care cu toții cred că am vrea să fim acum.



Situate în Los Cabos, în sudul peninsulei Baja din Mexic, vedetele și-au creat un colț de rai, la propriu, unde să se retragă pentru relaxare, mare și soare arzător. Numele acestor vile este Casamigos – sau Casa Prietenilor -, iar ideea le-a venit după 20 de ani de călătorii în Mexic, unde mereu stăteau la hoteluri. Acum, însă, au hotărât să își creeze propriul lor resort, unde să poate veni oricând, fiindcă locurile de cazare în zonă sunt sold out chiar și cu un an în avans.

Gerber, care este omul din spatele companiei sale de Tequila și Rom, Gerber Spirits, este soțul lui Cindy Crwaford, pe care nu ai cum să nu o cunoști. Faimosul model, antreprenorul și cu prietenul lor actor, George Clooney, au construit un duplex, dacă vrei, însă nu este exact cel tradițional cu care ești obișnuit. Casele lor dispun de toate facilitățile unui resort de lux, unde geamurile au dimensiuni mari, o vedere exemplară și o curte de un verde superb. De asemenea, designul este unul destul de geometric, materialele sunt diferite dar extrem de naturale – de aceea au ales lemnul. Spațiile generoase, piscina, bucătării deschise și un bar elegant sunt doar câteva dintre dotările care ne-au fascinat la vilele vedetelor.

Ambele construcții numără multiple dormitoare, pentru a acomoda toți musafirii faimoși ai vedetelor. „Nu e nimic mai depresiv decât să fii într-o casă mare singur,” a declarat Clooney. „O vrei plină de prieteni și familie, fiindcă asta este ceea ce descrie un cămin.” În timp ce partea lui Clooney este mai întunecată, dacă vrei, cea a lui Cindy Crawford și a soțului ei se bazează pe culori deschise, pale. Chiar dacă vilele vedetelor au fost construite într-un tandem, ele nu sunt identice. Fiecare este unică și reprezintă personalitatea deținătorilor. Detaliile sunt exact cele care fac diferența. Mobila a fost creată special pentru ei, iar fiecare piesă se regăsește în armonie cu decorul, fiind fie importate din State, fie create local.

Revista Arhitectural Digest a realizat o amplă ședină fotă cu spectaculoasa vilă a cuplului Cindy Crawford-Rande Gerber, iar imaginile pot fi admirate mai jos.

În plus, Clooney, Gerber și un asociat de-al lor, Mike Meldman (dezvoltator imobiliar) au creat și un brand de Tequila care poartă numele vilelor – Casamigos. De ce? Ei bine, pentru că este exact băutura pe care o savurează când sunt acasă, în acest colț de rai. „Cele mai bune momente sunt când musafirii stau lângă piscină și beau Casamigos”, a adăugat Gerber.

Vilele vedetelor au fost construite de renumita firmă mexicană de arhitectură a lui Ricardo Legorreta, de care se ocupă acum fiul său, Víctor.

Probabil și tu ți-ai dori să te afli acum în acest loc parcă desprins din povești, bronzându-te la piscină sau savurând o băutură pe terasa cu vedere magică!

