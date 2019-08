Viennacontemporary, scena de toamnă a artei contemporane europene

În septembrie, Viena aprinde reflectoarele asupra artei contemporane din Europa centrală și de vest.

Târgul de artă contemporană Viennacontemporary va avea loc între 26 și 29 septembrie, la Marx Halle Vienna.

Johanna Chromik a preluat direcția artistică a târgului la începutul lui 2019. Conform spuselor sale, Viena devine scena târgului, protagoniști fiind proprietarii de galerii de artă, muzeele și iubitorii de artă'.

Târgul vienez reușește să mențină o atmosferă relaxată, vizita pentru public fiind o experiență plăcută.

Renger van den Heuvel, directorul Viennacontemporary, subliniază statutul internațional al târgului: Pe o piață a târgurilor de artă dominată de branduri globale, Viennacontemporary a reușit să se impună ca lider în zona sa geografică prin conținutul distinctiv și prin calitate. Cooperarea strânsă cu galeriile vieneze și cu instituțiile culturale și artistice locale est la fel de importantă pentru noi ca și artiștii internaționali, curatorii, proprietarii de galerii și cumpărătorii'.

Anul acesta târgul se bucură de un format nou, de expoziții speciale și de conferințe dinamice.

În ZONA 1' a târgului, Fiona Liewehr, autor, istoric de artă și curator, va prezenta artiști tineri care prin educația, originea sau creația lor artistică, au o conexiune cu Austria.

Harald Krejci, istoric de artă și curator șef al Muzeului Belvedere din Viena, a fost ales pentru a curatoria un spațiu nou, numit Explorări'. În acest spațiu, Krejci alcătuiește o expoziție cu artiști care au abordat schimbările sociale și politice majore care au urmat după cel de-al doilea Război Mondial.

Next?' este o serie de conversații și dialoguri care au drept subiect principal lumea artei contemporane. Oare ce vor aștepta producătorii de artă și publicul în viitorul apropiat? Ce tip de artă am putea crea sau vedea? Avem oare nevoie de ‘megaexpoziții? Acestea sunt subiectele dialogurilor Next?', ce se vor desfășura între 27 și 29 septembrie, între orele 15.30 și 17.00.

Dacă doriți să vizitați târgul internațional de artă contemporană Viennacontemporary, iată coordonatele:

Viennacontemporary 26–29 septembrie 2019

Adresa: Marx Halle Vienna Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Viena, Austria

Orar:

Joi, 26 septembrie 2019, vernisaj: 16.00-20.00. Vineri, 27 septembrie 2019: 12:00–19:00. Sâmbătă, 28 septembrie 2019: 11:00 –19:00. Duminică, 29 septembrie 2019: 11:00– 18:00

Bilete și prețuri:

Bilet pentru o zi, preț întreg: 19.00 euro. Bilet pentru 3 zile: preț întreg: 35 euro. Preț redus: 12,5 euro (studenți, pensionari, membri Club Ö1 cu ID valabil). Copiii cu vârsta sub 14 ani beneficiază de intrare liberă. Studenții beneficiază de intrare liberă după ora 16.00. Găsiți mai multe informații pe site-ul evenimentului: www.viennacontemporary.at și pe paginile sale de social media: Facebook/Instagram: viennacontemporary.

Text: Anca Negescu

Foto: PR

