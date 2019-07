Viața și moartea lui Sharon Tate

Odată cu apariția celui mai nou film al lui Quentin Tarantino, vei auzi foarte multe lucruri despre Sharon Tate și despre soarta ei nefericită. Până la urmă, Once Upon a Time in Hollywood nici măcar nu este primul film care se realizează având drept inspirație viața și moartea ei. Poate că nici acesta nu va fi cel mai special, dar dacă tot s-a ajuns aici, nu ți-ar strica să știi mai multe despre cine a fost Sharon Tate și ce s-a întâmplat cu ea.

S-a spus pe nedrept că lumea nu ar fi auzit niciodată despre Sharon Tate dacă aceasta nu s-ar fi căsătorit cu acum infamul regizor Roman Polanski și se prea poate să fie așa. La fel de bine, se poate ca Tate să fi trăit încă astăzi sau să fi găsit celebritatea în alt mod, fără el. Cert este că Sharon, tânăra actriță care a debutat în 1961 în filmul Barabbas, nu era lipsită nici de talent, nici de o anumită sensibilitate, și nici de o prezență telegenică de care are nevoie orice star.

Sharon Tate s-a născut la Dallas ca fiică a unui ofițer de carieră (ceea ce a însemnat că a călătorit întreaga copilărie și adolescență, urmându-și tatăl în misiuni) și a atras atenție prin înfățișare încă din cea mai fragedă pruncie – la doar șase luni câștiga chiar un concurs de frumusețe dedicat bebelușilor. Toate relocările datorate naturii meseriei tatălui ei, însă, și-au pus amprenta asupra personalității ei, căci Sharon nu și-a făcut nicicând prieteni apropiați și, ca atare, încrederea ei în sine a avut mereu de suferit. În cele din urmă, Sharon a ajuns să termine liceul în Italia, unde era detașat tatăl, iar între timp a tot participat la concursuri de frumusețe și a câștigat, la un moment dat, o fărâmă de celebritate, odată cu apariția pe coperta unei reviste.

La Verona a avut loc prima sa întâlnire cu lumea filmului, pentru că a ajuns să facă figurație într-o peliculă ce se turna în zonă. Acolo l-a întâlnit și pe Richard Beymer, cel care avea să îi devină partener și să o încurajeze să își încerce norocul în film. Așa că, după întoarcerea ei în Statele Unite, Sharon a căutat joburi în diverse filme, fără vreun succes deosebit în afară de apariția în câteva reclame și producții de televiziune.

Una dintre relațiile sale cele mai semnificative a fost cu Jay Sebring, un hairstylist cunoscut la Hollywood, cu care nu avea să rămână mult timp într-o legătură romantică, dar cu care avea să fie prietenă până la sfârșitul vieții sale.

După ce nu a reușit să obțină roluri nici alături de Steve McQueen, nici în producția care se anunța de mare succes Sunetul muzicii (unde dăduse probă pentru rolul Liesl), Sharon Tate a ajuns, în cele din urmă, să joace într-o peliculă mare, alături de actori consacrați. Filmul se numea Eye of the Devil, iar Sharon avea șansa să joace alături de David Niven, Deborah Kerr și alții de același calibru. Rolul ei, cel al unei vrăjitoare, a fost cel care a lansat-o și, totodată, cel care a adus-o la Londra, unde avea să facă cunoștință cu viața palpitantă a tinerilor din the Swinging Sixties și să îl cunoască și pe Roman Polanski.

Cei doi au ajuns astfel să lucreze la un film împreună, deși istoria a consemnat faptul că nici unul nu a fost extrem de entuziasmat de prezența celuilalt atunci când s-au cunoscut. Totuși, în vreme ce filmau în Italia The Fearless Vampire Killers, au ajuns să se înțeleagă din ce în ce mai bine și, în cele din urmă, să demareze o legătură romantică ce se va dovedi semnificativă pentru amândoi. Astfel, Sharon Tate și Roman Polanski s-au mutat împreună la Londra. Calea carierei era deschisă pentru Tate, care a început apoi să lucreze la Dont Make Waves, alături de Tony Curtis, în SUA.

În același timp, Polanski însuși a ajuns în SUA, unde a început să lucreze la filmul său de referință, Rosemarys Baby, unde și-ar fi dorit-o în rolul principal pe iubita sa, însă rolul avea să fie, totuși, jucat de Mia Farrow, fără de care nimeni nu și-ar mai putea imagina astăzi filmul. Și pentru Tate lucrurile mergeau bine în carieră, deși primele ei filme nu fuseseră considerate tocmai capodopere. Însă reușise să prindă un rol în Valley of the Dolls, o ecranizare care era așteptată de multă lume, dar care avea să se dovedească un dezastru la lansare.

Reputația lui Sharon ca actriță fără inhibiții (apăruse deja goală în filme) și fără prejudecăți (presa o citase spunând că cuplurile ar trebui să trăiască împreună înainte de căsătorie) avea să își găsească un moment culminant la nunta ei din Londra cu Polanski, în 1967. Într-o rochie mini după moda vremii și dominând cercurile locale de gliteratti, Sharon Tate devenise deja un simbol. Reveniți în Los Angeles, cei doi au ajuns parte integrantă din viața socială a starurilor epocii, alături de multe nume celebre.

1968 a fost anul care i-a adus lui Tate și primul film în care a fost luată în serios – The Wrecking Crew, și o nominalizare la un Glob de Aur, însă cariera ei a fost pusă în planul al doilea de faptul că Sharon a rămas însărcinată, ceea ce i-a făcut pe ea și pe Roman să se mute la o adresă devenită ulterior celebră: 10050 Cielo Drive. Casa, în care locuiseră înainte producătorul muzical Terry Melcher și actrița Candice Bergen, a devenit astfel un loc de adunare al unui grup imens de prieteni. Și ceva mai târziu a devenit scena uneia dintre cele mai oribile crime care avea să zguduie vreodată Hollywood-ul.

Moartea lui Sharon Tate

Însărcinată și cu o cariera în pauză, Sharon Tate a mai avut vreme să joace în Twelve Plus One, în Italia, apoi să se reunească cu Polanski la Londra și, în cele din urmă, să plece în SUA, unde avea să nască. A stat în continuare în casa din Cielo Drive, unde, în seara fatidică de 8 august, cu două săptămâni înainte de data la care trebuia să nască, Sharon și-a petrecut timpul cu prieteni apropiați: Jay Sebring, Wojciech Frykowski și Abigail Folger. Curând după miezul nopții aveau să fie atacați de familia' lui Charles Manson, membrii unui cult californian.

Criminalii, avea să se dovedească o lună mai târziu, erau Tex Watson, Susan Atkins și Patricia Krenwinkel, și acționau sub ghidarea lui Charles Manson. Iar crima era de fapt cauzată de o confuzie, căci Manson, care își dorea o carieră muzicală, avea impresia că la acea adresă locuia încă Terry Melcher, producătorul cu care voia să lucreze și care îl ignorase.

Grupul intrase pe proprietate prin efracție și îl omorâse mai întâi pe un tânăr , Steven Parent, venit în vizită la cel care avea grijă de casă și care locuia într-o clădire separată. Ghinionul lui a fost cel de a apărea în calea criminalilor, la momentul nepotrivit. Ajunși în casă, asasinii i-au atacat pe toți cei aflați acolo în cel mai crud mod pe care și l-au putut imagina, fiecare fiind legat, înjunghiat și/sau împușcat de multiple ori. Jay Sebring, care a protestat în fața torturilor suferite de Tate, însărcinată într-un stadiu avansat, a fost ucis cu șapte lovituri de cuțit, Frykoski, lovit cu arma (până ce aceasta s-a rupt), înjunghiat repetat (de 51 de ori) și împușcat de două ori; Folger a fost înjunghiată de 28 de ori; iar Tate însăși, înjunghiată de 16 ori. După ce au reușit să îi omoare pe toți cei aflați în casă, criminalii au decis, înainte să plece, să scrie cuvântul pig' (porc) cu sângele lui Tate pe ușa din fața casei.

Foto: Hepta

