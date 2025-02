Vedetele care au vorbit deschis despre experiențele negative prin care au trecut înainte de a deveni celebre

Chiar dacă la prima vedere putem crede că vedetele duc o viață perfectă, realitatea ne demonstrează contrariul. Mai multe vedete s-au confruntat cu bullying, fie online sau offline, episoade de hărțuire sau comentarii negative care nu își au rostul. Aceste celebrități au vorbit deschis despre experiențele pe care le-au întâmpinat înainte de a cunoaște faima pentru a face cunoscut faptul că nu ar trebui tolerate și normalizate într-o societate astfel de comportamente.

Jessica Alba

Jessica Alba a vorbit cu sinceritate despre faptul că s-a confruntat cu bullying-ul în perioada adolescenței. „Am fost batjocorită foarte mult la școală. Tatăl meu trebuia să mă ducă acolo, ca să nu fiu agresată. Luam prânzul în biroul asistenților medicali, așa că nu a trebuit să stau cu celelalte fete. A fost vorba de faptul că eram diferită și nu mă potriveam în acel loc. Pe lângă că eram o persoană de rasă mixtă, părinții mei nu aveau bani și nu aveam niciodată haine drăguțe.”

Jason Segel

Actorul Jason Segel a primit încă de la o vârstă fragedă comentarii negative bazate pe aspectul său fizic din partea oamenilor. „Arătam ca Jack Skellington. Copiii stăteau în jurul meu într-un cerc și săreau în spatele meu unul câte unul. Să fii înalt nu ar trebui să constituie niciodată o problemă, dar în perioada copilăriei era dificil să treci neobservat de către ceilalți.”

Lady Gaga

Lady Gaga a abordat deschis lupta pe care a dus-o cu depresia din dorința de a normaliza discursul despre problemele de sănătate mintală. Are o carieră uimitoare în industria muzicală, însă a trecut prin mai multe episoade grele. Mama artistei, Cynthia Germanotta, a povestit într-un interviu pentru CBS This Morning despre momentul în care fiica ei s-a confruntat cu probleme în adolescență. „Stefani a fost unică și nu a fost apreciată la adevărata ei valoare, iar rezultatul a fost că s-a confruntat cu destul de multe momente dificile. Umilită, batjocorită și izolată. Când ești tânără, aceste lucruri te afectează. Era în gimnaziu când am văzut că s-a schimbat, de la o tânără fericită și inspirațională la o persoană care își punea întrebări despre ea, care avea îndoieli cu privire la identitatea ei.”

Christian Bale

Christian Bale, cunoscut pentru rolurile din American Psycho, Batman Begins și The Dark Knight, a fost batjocorit la vârsta de 13 ani de către colegii săi, atunci când a început să apară în reclame, aceștia nefiind interesați de înclinațiile lui în zona artistică. „Nu a fost un moment minunat. Am fost victima agresiunii și erau mulți copii care mă loveau cu picioarele în fiecare zi.”

Blake Lively

Într-o postare de pe Instagram din 2018, actrița Blake Lively povestea despre adolescența ei, în special despre comentariile răutăcioase pe care le primea. „Copiii obișnuiau să rădă de mine la școală și îmi spuneam Big Bird (un personaj Muppet, n.red.), pentru că eram prea înaltă și eram blondă.”

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra a explicat că atunci când încă se afla la liceu, exista o persoană răutăcioasă cu ea și care a și agresat-o. „Era o fată care mă agresa. Cred că nu îi plăcea de mine pentru că iubitul ei mă plăcea sau ceva de tipul acesta. Mi-a făcut viața un infern. (…) Nu vreau ca niciun copil să se simtă așa cum m-am simțit eu în liceu”, spunea în 2017 pentru Glamour US. Episoadele acestea au determinat-o pe actriță să își dorească să se întoarcă în India din Statele Unite.

Megan Fox

Cu mult înainte să devină celebră, Megan Fox a trecut prin episoade de bullying și a vorbit despre faptul că nu a acționat în acele momente. „Erau câteva fete rele în școala mea. Aveam 15 ani și toată lumea știa că îmi doresc să devin actriță. O fată a venit la școală de Halloween îmbrăcată într-un costum negru din piele și cu toții au crezut că este Catwoman. Ea a spus: „Nu, sunt Megan Fox.” Se râdea de mine atunci. Nu i-am spus nimic. Eram foarte timidă.”

Henry Cavill

Henry Cavill, starul din The Witcher, l-a jucat și pe Superman, însă pornind de la acest rol, unele persoane i-au pus o poreclă care nu l-a făcut să se simtă prea bine. „Eu eram Fat Cavill. Plângeam la telefon cu mama mea de patru ori pe zi din cauza asta.”

Kylie Jenner

De la felul în care arată, operații estetice, până la modul în care își crește copilul, Kylie Jenner a primit de-a lungul timpului diverse comentarii de-a dreptul deranjante și dureroase. Ea le-a împărtășit fanilor într-un video de pe Snapchat din 2018 câte puțin din experiența ei. „Jumătate dintre voi credeți că sunt ciudată, iar ceilalți credeți că sunt amuzantă. Dar am fost batjocorită de când aveam 9 ani. Cred că am făcut o treabă grozavă în gestionarea tuturor acestor lucruri, dar există peste tot astfel de persoane”, spunea Kylie Jenner.

Bella Hadid

Bella Hadid ignoră comentariile negative primite în social media, însă unele merită un răspuns din partea ei. La o fotografie în care erau ea și Kendall Jenner, o persoană a scris: „Banii îți pot aduce o nouă față, dar nu și o personalitate frumoasă așa cum au nevoie aceste două fete.” Modelul a decis să îi ofere un răspuns pe măsură: „Mi-aș dori să ne cunoști personalitatea. Gelozia este un strigăt de ajutor cu care aș putea să te sprijin.”

