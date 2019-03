Vedetele care au recunoscut public că și-au înșelat partenerii

Când o celebritate trece printr-un astfel de scandal, echipa de PR încearcă să ofere o explicație și să păstreze intactă reputația vedetei respective.

Chiar și așa, aceste 12 celebrități au recunoscut public că au avut o aventură în timpul relației lor.

Kevin Hart și-a înșelat soția însărcinată

Kevin Hart a recunoscut pe contul său de Instagram și apoi într-un interviu că și-a înșelat soția însărcinată, Eniko Parrish. Hart a declarat într-un interviu pentru emisiunea radio The Breakfast Club: „Sper că ea are inimă să poată să mă ierte și să înțeleagă că a fost o greșeală enormă.”

Ryan Phillippe a avut o aventură cu o colegă de filmări

Ryan Phillipe a avut o aventură cu actrița Abbie Cornish, alături de care juca în filmul „StopLoss'. Acesta era căsătorit cu actrița Reese Witherspoon, alături de care are doi copii, Ava Elizabeth și Deacon. Acesta a declarat pentru publicația W Magazine: „Nu cred că cineva din afară poate provoca un divorț. Am avut dificultăți în relația mea și în mariajul meu, înainte de a o întâlni pe ea.”

Kris Jenner a recunoscut public infidelitatea sa

Kris Jenner a recunoscut într-un episod din „Keeping Up with the Kardashians” că a avut un iubit după ce se implicase deja în relația cu Robert Kardashian. „El m-a sărutat pe mine și eu l-am sărutat înapoi.. m-a făcut să mă simt tânără, atractivă”, a a scris Kris Jenner.

Aventura actriței Kristen Stewart a fost surprinsă de paparazzi

După ce au apărut pozele în care Kristen Stewart îl săruta pe regizorul Rupert Sanders, Stewart a dat publicității o declarație prin care își cerea scuze de la toată lumea pe care a rănit-o, în special de la iubitul ei, Robert Pattinson. „Acest moment de indiscreție a pus în pericol cel mai important lucru din viața mea, persoana pe care o iubesc și o respect cel mai mult, Rob.”

Jay-Z și Beyonce și-au pus viața personală într-un cântec

În melodia „4:44”, Jay-Z a recunoscut că i-a fost infidel lui Beyonce. El a discutat mai târziu despre greșeli și modul cum s-au comportat ei, într-un interviu cu Van Jones.

Jude Law și-a înșelat logodnica cu dădaca copiilor săi

Jude Law și-a înșelat logodnica, actrița Sienna Miller, cu bona copiilor săi, Daisy Wright. Acesta și-a cerut scuze în mod public, însă relația cu Sienna Miller s-a destrămat.

Eric Benet a ajuns la dezintoxicare după ce a înșelat-o pe Halle Berry

După ce a înșelat-o pe Halle Berry, Benet a încercat să își vindece dependența de alcool și sex, însă despărțirea definitivă a avut loc în 2005.

Tiger Woods a dat vina pe faimă pentru infidelitatea sa

Când aventurile sale au fost expuse, Tiger Woods a susținut o conferință de presă în 2010, în care îi cerea scuze soției sale Elin Nordegren. Cei doi au divorțat însă la scurt timp după aceea.

Lamar Odom spune că marele său regret este că a înșelat-o pe Khloe Kardashian

„Dacă este vreun lucru pe care îl regret din timpul căsătoriei, acela este că am avut multiple aventuri cu diferite femei”, a declarat acesta.

Hugh Grant a fost prins cu o prostituată

Hugh Grant încă mai regretă că a înșelat-o pe Elizabeth Hurley în 2000 cu o prostituată de lux.

LeAnn Rimes și Eddie Cibrian și-au înșelat partenerii unul cu celălalt

În 2009, atât LeAnn Rimes cât și Eddie Cibrian erau căsătoriți cu alte persoane – Dean Sheremet și Brandi Glanville. Ambii au recunoscut public că au avut o aventură.

Ethan Hawke a recunoscut că aventura cu bona copiilor săi

După ce a divorțat de Uma Thurman, Ethan Hawke a recunoscut că a avut o aventură cu bona copiilor săi pe durata căsătoriei sale.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK