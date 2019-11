Vedete care au decis să se radă în cap și au arătat spectaculos după această schimbare

Trebuie să recunoaștem că suntem adeptele schimbărilor, oricare ar fi ele. Ne plictisim destul de repede de aspectul părului nostru și vrem mereu să îl tundem, să îl vopsim, să ne mai facem câteva șuvițe, să îl îndreptăm, să îl ondulăm, însă o schimbare cu adevărat radicală este rasul în cap.

Chiar dacă te poate speria la început această schimbare, află că te poți inspira de la vedetele de la Hollywood care au decis să facă acest pas, fie că au fost nevoite să facă asta doar pentru un rol dintr-un film sau au simțit nevoia unei schimbări în viața lor.

Există și prejudecăți conform cărora femeile cu părul scurt nu sunt feminine, însă parul scurt nu are nicio legătură cu acest. Atitudinea este cea care contează și dictează întreaga noastră stare de spirit.

1. Cara Delevingne

Cara Delevigne a fost nevoită să se radă în cap pentru rolul din filmul Life in a Year. Ea interpreta rolul unei fete care avea cancer. Chiar dacă nu a fost de acord la început, ea a îmbrățișat ulterior această schimbare.

2. Kristen Stewart

Kristen Stewart este o altă vedetă care s-a ras în cap pentru un rol dintr-un film. Ea a jucat rolul unui inginer care lucra pe o platformă petrolieră în filmul Underwater.

3. Amber Rose

Amber Rose a făcut această schimbare cu mulți ani în urmă. Pe lângă asta, o prietenă i-a spus că ar arăta ridicol, însă cu timpul ea a demonstrat faptul că i se potrivește această schimbare.

4. Jessie J.

În anul 2013, Jessie J a făcut o schimbare radicală de look și s-a ras în cap. Motivul din spatele acestei alegeri sprijinul acordat organzației caritabile „Comic Relief.”

5. Charlize Theron

Charlize Theron s-a ras în cap în anul 2012 pentru rolul din filmul Mad Max 4: Fury Road. Când i s-a propus acest lucru, nu a stat pe gânduri și a fost de acord imediat.

6. Kate Hudson

În urmă cu doar un an, Kate Hudson s-a ras în cap pentru un rol dintr-un musical. La momentul respectiv, ea a declarat că acest moment a fost unul care a eliberat-o, spunând că această schimbare de look ar trebui făcută de fiecare persoană o dată în viață.

7. Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o este o altă actriță care a decis să se radă în cap. Ea a făcut această schimbare la vârsta de 19 ani, iar de atunci și până în prezent a avut doar coafuri cu părul scurt. Chiar dacă la început a stat pe gânduri înainte de a face asta, ea a declarat că a fost o decizie foarte bună pe care a luat-o.

8. Natalie Portman

Natalie Portman s-a ras în cap pentru rolul său din filmul V for Vendetta. Ea a spus că a fost o experiență cu adevărat memorabilă.

9. Ruby Rose

Ruby Rose este una dintre actrițele și modelele cunoscute pentru look-ul său cu păr scurt. Ea a devenit cunoscută și pentru apariția sa din serialul Orange is the new black. Ruby Rose poate fi o sursă excelentă de inspirație dacă vrei să te tunzi scurt.

10. Cate Blanchett

Rolul Philippa din filmul Heaven a determinat-o pe Cate Blanchett să se radă în cap. Ea a spus că în mod cert nu este pentru prima și singura dată când va face această alegere.

11. Angelina Jolie

Dacă aveai impresia că Angelina Jolie a avut întotdeauna părul lung, află că și ea s-a ras în cap. Mai precis, a făcut asta cu ocazia rolului Gia Carangi din filmul G.I.A.

Citește și:

Celebritățile care au readus manichiura french în trendurile de frumusețe

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro