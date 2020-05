Valeria Stoica lansează “Gravity”, o piesă care încheie un capitol din viața artistei

„Gravity” este una dintre piesele de pe primul album al artistei, „I don’t like roses”, pe care îl va lansa curând.

„Prin „Gravity”, vreau să-ți fac cunoștință cu lumea mea, care e tare frumoasă. La simțirea ei prind curaj, iubesc, lupt, dar totuși uneori simt că e prea mult și recunosc că mi-e frică, însă ajung să mă accept așa cum sunt, cu tot cu neputințele mele. Am scris Gravity cu 5 ani în urmă, era prima piesă compusă de mine pe care am cântat-o cuiva și m-am și îndrăgostit. Acum are un rol la fel de important, pentru că încheie un capitol din viața mea. Piesa asta vorbește despre mine, despre lumea mea, despre iubire, acceptare si totodată despre schimbări și decizii. M-am schimbat mult între timp, dar piesa asta rămâne universală ca mesaj pentru mine”, mărturisește artista care a primit reacții impresionante și diverse de la oamenii care i-au ascultat piesa.

„Fata care mă plimbă peste tot cu muzica ei”, așa cum a fost descrisă Valeria Stoica într-o cronică personală, s-a întors de multe ori la Gravity' în anii care au trecut de când a compus-o, însă decizia ei a fost să o lanseze așa cum era la început: „Este foarte raw piesa, ca producție, dar și ca înregistrare. Mi-am dorit mult să o las așa, să se simtă neîndemânarea de acum 5 ani, pentru că asta o face și mai autentică. Voiam să dea impresia că o cânt acum live pentru fiecare din cei care o ascultă”, povestește Valeria Stoica despre piesa lansată sub labelul Uninvited Artists a cărei muzică și versuri le-a scris împreună cu Anastazia Lazarencu, Vladimir Coman Popescu și Andrei Arteni și al cărei clip este semnat de regizorul Nicu Dragan.

„Gravity” a adus un plus de emoție atunci când a apărut public, pentru că Valeria a decis să o lanseze pe 22 mai, fix de ziua tatălui ei pe care îl consideră o inspirație permanentă, dar și cel mai bun prieten.

