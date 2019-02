Vacanță în Tel Aviv

Tel Aviv-ul este orașul în care m-am simțit ca și cum aș fi fost în vacanță… acasă. N-am avut nici un moment senzația că sunt într-o metropolă străină și intimidantă (așa cum mi s-a mai întâmplat prin alte locuri), că se vede de la o poștă că sunt o turistă în căutare de experiențe exotice. Pur și simplu experiențele au venit către mine în modul cel mai firesc, dar și cel mai cosmopolit cu putință. Am să vi le împărtășesc pe rând și sunt convinsă că veți găsi printre ele suficiente încât să puneți Tel Aviv-ul pe lista următoarelor voastre vacanțe (de ce nu, poate chiar într-o lună de iarnă, când temperaturile urcă lejer peste 20 de grade, iar voi puteți să explorați orașul bucurându-vă de soare și de palmieri).

Viața de noapte

Am ajuns la hotelul Cinema din zona Dizengoff într-o miercuri, târziu după miezul nopții. Dar cu greu ai fi putut spune că orele sunt atât de înaintate și că ai nimerit în mijlocul unei săptămâni oarecare din octombrie. Orașul era plin de oameni, iar terasele de pe Dizengoff animate mai ceva ca într-o sâmbătă noapte în Centrul Vechi din București. Așa că n-am mai stat pe gânduri și am pornit să explorăm străzile din jur. Am ales la întâmplare o terasă (plină ochi la acea oră) și ne-am bucurat de spectacolul străzii. Atunci când chelnerul ne-a spus că la ora două se primește ultima comandă la bucătărie, nu mi-am putut stăpâni un zâmbet (oamenii ăștia n-au auzit de dietă?). Judecând după humusul, falafelul și conopida gratinată care populau mesele din jur, nu. Judecând după cum arătau cei de pe terasă, ai fi zis că își calculează fiecare calorie. Prima noastră noapte în oraș s-a terminat pe la 3 dimineața și n-am fost nici pe departe ultimele cliente. Așa că ne-am decis să încercăm vineri adevărata viața de noapte a Tel Aviv-ului, despre care auzisem atâtea. Iar așteptările nu ne-au fost deloc înșelate.

Am început cu Kuli Alma, un loc pe care l-aș putea compara cu Fabrica din București. Tineri cool, foarte multe zone diferite între ele ca atmosferă (găsești acolo chiar și un spațiu expozițional și un magazin cu tot soiul de obiecte cool și…. parțial inutile), muzică alternativă și proiecții. Chiar dacă la intrare controlul este mai strict decât în orice club în care am fost vreodată, asta m-a făcut să mă simt în siguranță. Ne-am continuat apoi periplul în Sputnik Bar și la Jimmy Who?, două locuri aflate în centru, la mică distanță unul de celălalt, unde clienții sunt încurajați prin mesaje pline de ironie postate pe pereți să uite de telefon, mai ales atunci când sunt pe ringul de dans. Prin urmare, nimeni (oricât de timid ar fi fost!) nu se ascundea după ecranul telefonului. Și, credeți-mă, asta e ca și cum te-ai întoarce în timp! Dar senzația acelei nopți a fost Bordel, un loc în care totul se întâmpla în jurul barului și al barmanului, care dansa, prepara băuturi, vorbea cu clienții, înghițea flăcări și făcea numere de travesti, pe ritmuri de Macarena sau muzică pop locală. Nu-i de mirare că lumea stătea cu orele la coadă să intre (locurile fiind doar în jurul barului și prin urmare extrem de limitate), se dansa pe bar, iar prețurile erau pe măsură.

Plajele

După o noapte petrecută prin cluburi, cel mai bun mod de a-ți încărca bateriile este să mergi la plajă. (mai ales sâmbătă, când mai totul este închis în Tel Aviv). Și crede-mă, ai de unde alege. Hilton Beach este preferată nu numai de comunitatea gay, ci și de amatorii de sporturi nautice. Aici, Sea Centre Club organizează cursuri de windursfing sau caiac, special pentru începători și copii. Bonus: mâncarea de la restaurantele din jur cu specific meditaranean este absolut delicioasă.

Gordon Beach este locul ideal dacă îți place voleiul de plajă. Pe mine m-au cucerit aici piscina cu apă sărată și restaurantele din jur, unde se servește un mic-dejun specific israelian, pește proaspăt și salate cu cele mai gustoase ingrediente din lume. După apusul soarelui, poți continua distracția la barurile de pe plajă, cu DJ și muzică de dans.

Maravi Beach este în sudul zonei de coastă, fiind ultima plajă cu nisip înainte de Jaffa (orașul vechi). Aici valurile sunt mai mari decât pe restul plajelor, prin urmare este plaja preferată de surferi, mai ales în timpul verii. Pe lista recomandărilor mele ar mai fi: Ajami Beach (la sud de Jaffa, un refugiu absolut fermecător), Dolphinarium Beach (un loc ideal pentru surferii începători, dar și pentru artiști și dansatori de tot felul) și Banana Beach (în apropiere vei găsi Clara, un club cu o panoramă superbă înspre Jaffa).

Descoperă pur și simplu orașul!

Tel Avivul nu este, însă, un oraș atât de frivol pe cât ar putea părea citind acest articol. Așa că, dacă n-ai chef de clubbing și plajă, îți propun să te plimbi pur și simplu pe jos prin oraș. Un tur al arhitecturii Bauhaus te va familiariza cu clădirile din Tel Aviv construite la începutul secolului XX, când prioritatea numărul unu pentru arhitecți era confortul locuitorilor (iar pentru confortul tău, îți recomand pantofi comozi și pălărie de soare). Interesante sunt cartierul Neve Tzedek (cu străduțe înguste, case pitorești și multe flori), dar și Colonia Germană (cu căsuțele primilor coloniști germani, conservate impecabil, în care astăzi funcționează magazine și cafenele). Tot aici vei găsi și complexul impresionant de zgârie-nori Sarona, la parterul căruia se află o piață cu toate minunățiile culinare ale Israelului (și nu numai). De la fructe confiate și halva până la un fel de sarmale gătite de druzi chiar în fața ta, aici este un paradis pentru gurmanzi.

Un paradis similar, dar mult mai pitoresc și cumva mai autentic, este piața în aer liber Carmel, unde găsești absolut orice, de la mirodenii dintre cele mai ciudate, chipe și obiecte de cult, până la haine de firmă contrafăcute, fructe și legume în culori atât de intense că par ireale (aici am mâncat cel mai gustos humus din lume, într-un loc pe lângă care terasele de la Obor par un adevărat Ritz, și am băut cel mai bun suc de rodii, stors chiar în fața mea). Am lăsat la final vizita în Jaffa, vechiul oraș, cu străduțele pietruite, galeriile artiștilor și cu locul meu preferat – muzeul Ilana Gur (cu o colecție eclectică de artă modernă, artă africană, cărți și bijuterii semnate chiar de Ilana). Întâlnirea cu universul Ilanei Gur a fost pentru mine cea mai neașteptată surpriză din Tel Aviv: Ilana este o artistă auto-didactă, fascinantă, total neconvențională, ale cărei creații sunt un amestec de vitalitate, de obsesie, de simplitate funcțională și suprarealism.

Iar dacă vreți să descoperiți Tel Aviv-ul cultural, vă recomand Muzeul de Artă, Teatrul Național și neapărat un spectacol la centrul de dans dans Suzanne Dellal.

