Vă doriți o relație de durată? Valori în cuplu pe care trebuie să le respectați tu și partenerul tău

Sunteți îndrăgostiți și absolut convinși că asta e de ajuns. Dar ingredientul cheie este reprezentat de acele valori în cuplu care țin de caracter, creează un scop și susțin relația. Ele sunt stabile, spre deosebire de sentimentele care se pot schimba. Și valorile sunt în special acel element la care dacă faci compromisuri asta va eroda încet și sigur iubirea. De ce? Vei ajunge să-ți învinovățești partenerul pentru că te-ai trădat pe tine și valorile în care crezi. Trăind după aceste valori ești autentică și dispusă să oferi mai mult la nivel emoțional. Și dacă discutăm de valori la nivel personal, există și un set de valori în cuplu cărora ar fi indicat să le oferiți un loc central.

Valori în cuplu pe care le puteți cultiva

Despre egalitatea între sexe s-a vorbit mult, dar aici este vorba despre egalitate între parteneri. Adică niciunul nu are mai multă autoritate asupra celuilalt, nu e mai dominant. Drepturile și responsabilitățile sunt egale. Corectitudinea dezamorsează bombe emoționale. De la împărțirea treburilor casnice, la ce are de făcut fiecare pentru binele și evoluția cuplului. Prietenia și suportul presupun încredere și sunt o plasă de siguranță. Știu că ești acolo pentru mine și mă protejezi, mă simt în siguranță cu tine. Dacă am nevoie de sprijin practic sau de un sfat mă pot baza pe tine, iar componenta predictibilității funcționează prin dovezi clare din trecut. Afecțiunea se traduce prin compasiune, grijă, alinare când unul dintre voi este vulnerabil, suferă. Tandrețea este și ea prezentă, pasiunea sexuală sau timpul petrecut împreună în mod agreabil.

Atitudinea corectă

Dacă aveți această listă de valori în cuplu, ele vor fi susținute prin comportamente specifice. Formați o echipă și lucrați împreună, cooperând, construind relația. Vă doriți reciproc binele și dovediți flexibilitate, deschidere pentru negociere. În același timp conștientizați și acceptați diferențele dintre voi. Fie că sunt diferențe de istoric personal (copilărie, adolescență), fie că sunt de temperament sau acele zone sensibile care vă fac să izbucniți și atunci știți să gestionați momentele dificile.

Abilități care mențin valorile în cuplu

Un cuplu fericit, care a depășit încercările apărute de-a lungul timpului, știe că o bună relaționare presupune respect. Dorința de a afla și înțelege perspectiva celuilalt, nu pentru a strânge informații utilizate ca armă, ci pentru a putea soluționa conflictul. Iar valorizarea partenerului îl împiedică să intre în defensivă, ci va fi mai deschis și cooperant. Empatia înseamnă să te pui în locul celuilalt, ca și cum ai fi el, iar pe lângă această perspectivă utilă încearcă să te vezi așa cum o face el.

Foto: PR

