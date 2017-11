V for Vintage editia #19

Toti pasionatii si pasionatele de frumos, arta si moda sunt asteptati sa vada selectiile juriului format din Domnica Mărgescu (Fashion Director Elle Romania), Andreea Badala (Designer Murmur) si Laura Calin (Fondator V for Vintage). Avand in vedere ca urmeaza sezonul Sarbatorilor de iarna in curand, vino sa te inspiri si sa arunci un ochi pentru idei de cadouri, sau sa admiri, pur si simplu, noile colectii ale celor mai cool designeri contemporani. Save the date!

Iata cativa dintre designerii care vor expune sambata si duminica la V for Vintage:

BOL – Fashion for Nature

Oana Lupas, fondatoarea si creatoarea brandului, vine din Cluj si ii place sa isi culeaga inspiratia din tot ceea ce inseamna natura inconjuratoare, la propriu. Toate materialele ei sunt bio, din fibre naturale si broderii impecabile. Nu ai cum sa nu iubesti asa un brand care este super stylish si, in acelasi timp, eco-friendly. Iti spunem sincer, merita sa o vizitezi weekendul asta.

Mastij

Cu toate ca brandul merge pe linii aparent simpliste, descrie silueta feminina intr-un mod extrem de senzual si puternic, in acelasi timp. Te vei indragosti iremediabil de Mastij, odata ce vei pune mana pe materialele calitative cu care lucreaza si creatiile armonioase, elegante si extrem de seducatoare. Cu siguranta vei gasi o rochie divina pentru sezonul de iarna, cu accente glamour si super classy.

WHAT IF I FLY

Daca esti pasionata de portelan si bijuterii, afla ca acum le poti combina pe amandoua. Brandul WHAT IF I FLY iti ofera posibilitatea sa porti figurinele traduse in accesorii, artista Anca Popescu, autoarea colectiei, oferindu-ti o selectie de piese din portelan alb si discret decorate. Ne-am gandit ca sunt o optiune perfecta pentru un cadou de Craciun, sau, de ce nu, pentru colectia ta personala de bijuterii atipice si extrem de senzuale. Descopera-i colectia “Beasts and Their Humans” care propune bijuterii de artă, animale și siluete de diferite feluri.

Madeleine

Madeleine este un brand de bijuterii, asa cum probable stii deja, lucrate in argini si argini reciclat.

Motivul pentru care iubim acest brand, este exact datorita finisajelor superbe si formelor inedite care il definesc. Simplitatea pieselor este tocmai detaliul care le face diferite de ceea ce orice altceva. Nu e usor sa creezi ceva timeless, dar bijuteriile de la Madeleine, cu sigurnata, vor trece testul timpului prin designul clasic si atat de armonios. Madalina Radulea, creatoarea brandului, spune ca: “Traim intr-o lume interconectata. Industrial, globalizat, mecanic, dar interconectat,” iar viziunea aceasta o transpune si in piesele ei.

LIA Essentials

Minimalismul absolut sta la baza bijuteriilor LIA, brandul Viorelei Lucescu. Creatiile ei respecta o linie feminina si accentueaza detaliile sublime ale pieselor atent lucrate. Motivul pentru care te vei indragosti de LIA este exact stilul curat with a twist si statement-ul pe care il face o pies semnata de aces brand.