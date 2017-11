V for VINTAGE #19 s-a incheiat

La V for VINTAGE s-au sarbatorit ultimele zile calduroase de toamna prin colectiile celor 100 designeri contemporani, 10 colectionari de vintage autentic si aproape 100 de studenti de la Facultatile de Arta si Design din Bucuresti, Cluj si Timisoara.

VESTIMENTAȚIE | BIJUTERIE | ACCESORII CONTEMPORANE SI VINTAGE

Editia cu numarul #19 a targului V for Vintage a premiat #creativitatea şi #pasiunea cu care designerii si-au construit si prezentat colectiile. Iata mai jos lista premiantilor de anul acesta, iar cu ocazia asta dorim sa ii si felicitam pe acestia:

Snobbish Breakfast — BEST DESIGNER oferit de ELLE România

Meowsse — BEST YOUNG DESIGNER oferit de revista GLAMOUR

AFMF — BEST BRAND oferit de revista UNICA

Snob — PREMIUL DE POPULARITATE oferit de catre vizitatori

Tineri, creativi si talentati, studentii Universitatilor si Facultatilor de Arta si Design din cele trei orase mai sus mentionate din tara si-au prezentat colectiile dedicate, colectiile de diploma si instalatii în secţiunea Future Design din cadrul targului.

Cele doua zile de targ au aratat ca exista o comunitate extrem de pasionata de tot ce inseamna frumos, crativ si, mai ales, vintage. Multimea impresionanta de iubitori de arta si design s-a strans pe 11 si 12 noiembrie ca sa admire, sa sustina, sa cumpere si sa se bucure de tot ceea ce a oferit V for Vintage in centrul Capitalei. Suntem extrem de curiosi si nerabdatori sa vedem cu ce vine editia urmatoare.

