Unde gasesti cele mai cool cadouri made in Ro?

Miercurea Mintilor Creative este evenimentul la care poti cumpara local, de la antreprenorii romani din industriile creative – adica ai la indemana cele mai cool branduri romanesti de moda, design, beauty sau chiar arta, care au gandit pentru tine reduceri si tot soiul de experiente speciale. Cum se aproprie cu viteza sezonul in care vei avea de facut foarte multe cadouri – am facut o selectie, cat sa ai spor la cumparaturi.

Evenimentul a fost gandit astfel incat sa le ofere cumparatorilor posibilitatea sa sustina afacerile romanesti facute cu suflet. Pana in acest moment, sunt inscrise in aceasta experienta speciala o multime de afaceri interesante, din domenii precum moda, designul, accesoriile, cosmeticele. Dar, pe langa acestea, cumparatorii au parte si de experiente altfel in cafenele, baruri si restaurante care si-au anuntat participarea.

Iata, pe scurt, la ce sa te astepti de la Miercurea Mintilor Creative… ei bine, miercurea viitoare. Din domeniul modei, participa la eveniment designerii si brand-urile Adelina Ivan, Adrian Oianu, AFMF, Alisia Enco, Ana Morodan, Andra Andreescu, Antante Design, Atelier Zenya, Bianca Georgescu, Bianca Popp, Carmen Secareanu, Catryoshka, Colorescu, Concepto, Couture de Marie, Endra, Iheart, Irina Marinescu, Irina Schrotter, Lure Studio, Maison Chouchou, Mihaela Cretescu, Molecule F, Monocult, Otherside, Skin Deep si Tudor Tailor.

Categoria dedicata designului este reprezentata, pana acum, de Aerium, Atelier Mustata, Bita Color, Cai verzi pe pereti, Ciprian Manda, COBI Bicycle, Colorate, Dare to Rug, Delta Studio, Dizainar, Flecustete istete, In a Box, LOOT, Massa, Materia Repositorium, Noemi Meilman, OurDesign, Purple Flowers, Retro Boutique, The Home si WoodenSprocket.

Cand vine vorba de accesorii, ai de ales dintre Anayd Blu, Atelier AMB, Atelier Lemnia, Bogdan Deliu, Brielle Bijoux, BUMbagR, coolwoolstudio, Cosanzeana, Handmade Revolution, Invie Traditia, IVY, Lady Magpie, LogandSplinter, Marie Nouvelle, Moogu Shop, Nastureii, Optimef, Otilia Flonta, Sabion, Smallet, Snur, UTOPIC by Mona Vulpoiu, ZSTR.

Vor fi deschise, la Miercurea Mintilor Creative, si spatii artistice si galerii de arta. Confirmate pana acum sunt ARTHUB Carol 61, EliteArt Gallery, Frilensar, Good Mood Dance Studio, Linotip, Mezanin si Zorzini Gallery.

Cat despre restaurantele si cafenelele care te asteapta cu portile deschise si experiente special concepute pentru eveniment, acestea sunt Acuarela, Adore Cakes, Alioli, Beands & Dots, Bruno Wine & Bar, Delicii Gelato, Ground Zero Beer, J’ai Bistrot, Kiosque des Douceurs, La Finca by Alioli, Lente, Michel Cluizel, Modelier, Seneca AntiCafe, Sirop, Steam Coffee Shop, Wineful si Za Lokal.

Si, desigur, ai de cumparat si cosmetice romanesti – de la Luviane Atelier de Parfumerie, Atinge, Dendi, Dorin Negrau, Iehana, NN Cosmetics, Pure by Daiana Anghel, Raftul cu miresme si San Flora.

Iar pentru lista actualizata in timp real a participantilor si mai multe detalii despre surprizele care te asteapta miercuri, pe 29 noiembrie, acceseaza www.miercureamintilorcreative.ro.

Miercurea Mintilor Creative este un eveniment care deschide sezonul de cumparaturi de Sarbatori, realizat de UniCredit Bank in parteneriat cu Mastercard. Evenimentul isi propune sa acorde vizibilitate afacerilor romanesti – astfel, pentru o zi, pe 29 noiembrie, acestea vor ramane deschise pana tarziu si isi vor astepta cumparatorii cu produse speciale, discount-uri si experiente cat se poate de interesante.

