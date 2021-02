Unde au lucrat cele mai cunoscute vedete feminine înainte de a deveni celebre

Fiecare dintre noi începe de undeva în viață, iar aceste staruri feminine ne stau drept dovadă!

La prima vedere, poate fi greu de imaginat că până și celebritățile de la Hollywood au avut, la un moment dat, și joburi normale, în cadrul diverselor magazine sau a unor lanțuri de restaurante fast-food. Dacă și tu te-ai întrebat până acum care au fost primele joburi ale vedetelor tale preferate, înainte de a cunoaște celebritatea de care se bucură astăzi, atunci aruncă o privire asupra listei de mai jos:

Gwyneth Paltrow

Este actriță, cântăreață și deține site-ul Goop, pe care l-a lansat în 2008, prin intermediul căruia împărtășește diverse sfaturi din zona de lifestyle, sănătate, alimentație, frumusețe și sex, însă primul loc de muncă pe care l-a avut Gwyneth Paltrow nu a avut nici o legătură cu ceea ce face în prezent. „Părinții mei m-au determinat să am un loc de muncă. Nu sunt sigură cum a fost posibil legal, dar când aveam 12 ani am lucrat la Penny Whistle Toys pe de Madison Avenue.” Vedeta a dezvăluit în trecut că a fost dată afară de la magazinul de jucării la care a lucrat. „M-au dat afară pentru că am plecat în vacanța de primăvară, dar nu i-am spus șefului meu. Pur și simplu nu m-am prezentat la serviciu. Am fost devastată, dar a fost o lecție bună”, a declarat Gwyneth Paltrow pentru Town & Country,

Meghan Markle

Înainte de cariera ca actriță, de rolul din Suits, dar și să facă parte din familia regală britanică (ca mai apoi să se și retragă), Meghan Markle a lucrat la un magazin de papetărie din Beverly Hills, fiind caligrafă. Ba mai mult decât atât, a predat cursuri de caligrafie și decorațiuni și a conceput invitațiile de nuntă pentru Paula Patton și Robin Thicke.

Margot Robbie

Cu mult înainte de a juca în Neighbours, The Wolf of Wall Street, Bombshell și Once Upon a Time… in Hollywood, actrița Margot Robbie a lucrat la un restaurant Subway din Melbourne. „Este meseria mea preferată, a fost atât de distractivă și am fost atât de bună la asta”, spunea Margot pentru GQ.

Nicole Kidman

Nicole Kidman este astăzi una dintre actrițele de succes de la Hollywood și și-a început cariera în teatru, însă nu așa cum te-ai fi așteptat. Ea curăța toaletele Teatrului Capitol din Sydney.

Taylor Swift

Taylor Swift a lucrat în adolescență, în timpul vacanței, la ferma de brazi de Crăciun a familiei sale. Artista în vârstă de 31 de ani a povestit că la vremea respectivă nu putea ajuta la ridicarea brazilor, însă îi curăța și dezinfecta. „Eram prea tânără ca să ajut la ridicarea lor, așa că treaba mea era să scot gândacii de pe brazii de Crăciun. La un moment dat am uitat să verific un brad, iar aceștia au invadat casa unor oameni. Erau sute”, a povestit cântăreața.

Rachel McAdams

Astăzi o știm din filme ca Mean Girls, The Notebook sau The Vow, dar Rachel McAdams a lucrat timp de trei ani la McDonald’s în adolescență, alături de fratele și sora ei. Managera era chiar sora actriței.

Jennifer Aniston

Atunci când Jennifer Aniston s-a mutat pentru prima dată în Los Angeles, prima ei slujbă a fost în telemarketing. „M-am mutat în L.A. și făceam telemarketing lângă un Taco Bell. Am avut noroc și în trei luni am primit o audiție pentru un sitcom”, a dezvăluit actrița publicației Self.

Beyoncé

Beyoncé se bucură de un succes remarcabil în carieră, însă nu întotdeauna a fost așa. Iar asta pentru că atunci când era mică, își petrecea majoritatea timpului în salonul de coafură al mamei sale. „De la 6 la 9 ani, cântam și aveam mici spectacole pentru femeile care își aranjau părul și doreau să aibă parte și de o conversație bună”, a spus Beyoncé pentru Essence. Pe lângă asta, artista ajuta și la curățenie în salon. „Când nu curățam salonul, mă uitam la mama mea devenind cel mai mare model al meu.”

Eva Mendes

La vârsta de 15 ani, Eva Mendes a lucrat la un restaurant cu specific italian, dar și la Hot Dog on a Stick. „Am fost unul dintre acei copii care își doreau să aibă banii lor cât mai repede. Așa că la 15 ani am început să lucrez. Am lucrat la acest local din mall și mi-a plăcut foarte mult. Problema era că trebuia să le dau oamenilor mâncarea peste bar, așa că au fost multe ocazii în care dădeam mâncarea pe jos”, a spus actrița pentru Wall Street Journal.

Mila Kunis

Actrița Mila Kunis s-a mutat din Ucraina în America atunci când avea 7 ani. Părinții ei au înscris-o la lecții de teatru pentru a-și îmbunătăți limba engleză. După ce a fost văzută de un agent, a fost distribuită într-o reclamă pentru Barbie. „A fost fantastic. M-am gândit că primești jucării în meseria asta! Mi-a plăcut și am început să lucrez constant”, a mărturisit Mila Kunis pentru W Magazine.

Eva Longoria

Eva Longoria avea 13 ani când a început să lucreze la Wendy’s, un restaurant tip fast-food din Texas. „Am fost manageră până la 18 ani. Îmi place Wendy, mi-a plăcut această experiență din viața mea”, a declarat actrița.

Amanda Seyfried

A jucat în Mamma Mia!, Dear John și Mank, însă primul loc de muncă pe care l-a avut actrița Amanda Seyfriend a constat în a fi chelneriță în cadrul unui azil de bătrâni.

