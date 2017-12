Un doctor de origine japoneza a schimbat fundamental felul in care privim stiinta si natura prin descoperirile lui legate de cea mai importanta resursa a planetei – apa

Emoto este de parere ca apa, constiinta si emotiile umane sunt strans legate, iar ceea ce l-a adus in atentia cercetatorilor de pretutindeni este seria de poze cu cristale de apa care sunt fie frumoase sau urate in functie de emotiile exprimate in timpul formarii acestora. Daca pe o sticla de apa este scris un mesaj pozitiv, sau apa este expusa unei imagini serene cu animale, cristalele formate vor avea forme superbe; in cazul in care mesajele transmise sunt unele negative, patriculele vor avea un aspect mai dur, neregulat.

Studiile doctorului japonez au fost publicate in cartea sa, “The Message from Water”, impreuna cu seria de poze care evidentiaza teoria acestuia – ca vibratia energetica umana (exprimata prin cuvinte, idei, muzica sau imagini) afecteaza structura moleculara a apei.

De ce este important acest studiu?

Corpul uman este in proportie de 70% format din apa, fapt pentru care Dr.Masaru este de parere ca studiile sale pot schimba modul in care intelegem impactul pe care il putem avea asupra naturii dar si asupra sanatatii nostre. De alfel, succesul cartilor sale a fost unul incontestabil, doctorul fiind invitat sa tina seminarii si congrese in toate colturile lumii. Franctal Enlightement a avut ocazia de a-l intervieva pe japonez, iar acesta a raspuns tuturor intrebarilor dand explicatii clare asupra rezultatelor pe care le-a avut in reasearch-ul sau: “Cuvintele pozitive, fotografiile frumoase si rugaciunile pot face apa sa creeze cristale hexagonale superbe, iar insultele si negativismul vor crea forme urate. Orice fiinta vie este formata din apa, chiar si mineralele planetei au aceleasi componente. Deci, gandurile pozitive pot armoniza tot in jurul nostru” a spus acesta.

Cum putem pastra o energie pozitiva intr-o lume plina de rutina?

“Lasa-ti actiunile sa fie bazate pe sentimente de dragoste si recunostinta. Iubirea este o energie care poate fi oferita, iar recunostinta este pentru a fi primita. Daca iti pastrezi mereu aceste 2 concepte in minte, vei emana energie pozitiva” explica doctorul.

Masaru Emoto isi duce teoria chiar si mai departe, afirmand ca daca oamenii ar intelege adevaratele puteri ale energiei si si-ar indrepta atentia asupra apei, dezastre naturale precum Tsunami sau inundatiile vor face parte doar din trecut. Multe dintre cartile japonezului (“The Hidden Messages in Water”, “The True Power of Water” si “The Secret Life of Water”) au devenit best-seller international, iar acesta nu poate decat sa spere ca mesajul transmis de el a fost inteles in intregime iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Emoto nu lipseste nici din librariile de la noi din tara, cartile “Mesaje de la apă şi univers”, „Forma iubirii”, „Miracolul apei”, „Oracolul cristalelor de apă”, „Viaţa secretă a apei” sau „Mesaje ascunse din apă” fiind traduse si disponibile in limba romana.

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Instagram