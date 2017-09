Un designer britanic a creat o linie de haine care cresc o data cu bebelusul

Cum puteti limita, voi, parintii de copii pana in 6 ani, cheltuielile pentru haine? In afara de hainele de la fratele mai mare si de la prietenii cu copii, exista o solutie si pentru cei fara ajutor. Cercetatorii britanici au gasit un raspuns si de aceasta data.

Ryan Mario Yasin a venit cu o inventie utila tinerelor mame ce nu dispun de bugete exorbitante pentru garderoba noului-nascut. Britanicul a realizat o serie de haine pentrucopii, care se adapteaza noului-nascut, incepand cu 6 luni si pana la 3 ani.

Nou-nascutii cresc foarte repede, iar parintii trebuie sa schimbe hainele micutilor luna de luna. O familie obsinuita din Romania, cu un salariu mediu, intampina dificultati mari la aparitia pe lume a unui copil, in conditiile in care statisticile arata ca se cheltuie peste 2000 de euro doar pentru haine in primii ani de viata ai copilului.

Mamele romance, pe care le salutam cu drag, ne povestesc despre experienta lor cu bugetele si frecventa cheltuielilor pentru haine:

A.G. este mama a unei fetite de 5 luni si jumatate si imi dezvaluie bugetul pentru haine al familiei: “Depinde de stilul adoptat de parinti. Eu sunt minimalista de tipul meu si sotul meu la fel. Asa ca nu avem multe haine nici noi, si nici pentru cea mica nu avem atat de multe haine, pe cat am mai vazut la alti parinti. Insa pe un sezon cheltuielile sunt destul de mari. Plus ca deh, bebe creste repede J Cam din doua in doua luni trebuie schimbata garderoba deoarece creste si in inaltime si in greutate. Cred ca ajung cam 250 -300 ron hainutele o data cu shimbarea indicilor bebelinei. Adica o data la 2 luni sprix. Asta inseamna body cu maneca lunga si scurta, pantaloni, sosetele, pulover, daca e cazul de caciulita, rochita. Depinde de sezon J Insa pe cat de mici sunt, pe atat de scumpe sunt :)) Un pulover pentru bebe de 6 luni e 50 ron. Si il poarta maxim, maxim 3 luni.”

M.C. este mama unui baietel de 6 luni: “Nu stiu exact cat cheltui cu hainutele. Cred ca in jur de 100 €. Am primit foarte multe de la prieteni si nasi. Schimb hainutele la 3 luni. Cel mai des cumpar body si pantalonasi.”

R.C.C. are un baiat de 11 luni si imi spune ca: Sincera sa fiu, eu nu prea am cumparat hainute. Sotul meu are o matusa care ni le-a daruit. Ii cumpar, dar mai „subtirel”. :)) Plus ca mama, mama-soacra ii cumpara destule. Si nanuta lui, de asemenea. Si daca ar fi sa cumpar, cu siguranta as cheltui destui bani pentru ca hainutele pentru copii sunt mai scumpe decat cele pentru adulti. Daca vad ceva frumos pentru el intr-un magazin, ii cumpar. Hainute ii cumpar la doua-trei luni. Estimativ, la doua-trei luni, as cheltui numai pe haine in jur de 200 de ron. Tinand cont ca mai avem rezerve de la matusa.

I.D., mama unei fetite de 1 an si 3 luni, imi marturiseste ca: Copilul nostru primeste multe haine cadou, ceea ce ne salveaza pe noi de la a cheltui multi bani pe ele. Totusi, nu ne putem abtine pentru ca hainele pentru copii sunt tare dragalase, asa ca ii mai cumparam si noi, chiar daca nu are neaparata nevoie de ele. As spune ca in jur de 150 lei pe sezon.

Si pentru-ca orice descoperire are la baza o nevoie, designerul englez in varsta de numai 24 de ani a gasit un raspuns pentru o problema majora a perioadei maternitatii: „Sora mea a nascut un alt copil, i-am trimis haine pentru copil insa nu i s-au potrivit pentru ca a crescut foarte repede. M-am gandit ca hainele trebuie sa se adapteze cresterii”.

Produsele create sunt diversificate si sunt unisex, astfel ca o mama le poate folosi si pentru fratii mai mici fara problema inadecvarii. Hainele sunt fabricat dintr un material rezistent la intemperii si spalari numeroase. Se pare ca ideea lui a avut un asemenea succes incat se gandeste sa realizeze o linie si pentru adulti, in special .

Acum sa vedem cand ajunge si pe meleagurile noastre aceasta inventie! Mamele asteapta cu interes!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Shutterstock